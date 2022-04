Inter, altro sgambetto al Milan: il piano milionario fa crollare le speranze rossonere

L’Inter si è inserita in maniera prepotente su un obiettivo rossonero: pronta un’offerta milionaria che certamente cambierà completamente le carte in tavola.

Il derby di Milano è una partita che non finisce mai, anche lontano dai campi di gioco. Dopo aver strappato Calhanoglu ai rossoneri nella scorsa sessione di mercato, i nerazzurri sono pronti a fare un altro sgarbo ai cugini.

Il centrocampista turco si è rivelato una pedina fondamentale dello scacchiere nerazzurro, e quando il suo rendimento è calato, con lui sono calati anche i risultati interisti. Un investimento dunque limitato, che ha dato i suoi frutti.

Ed è proprio in quel ruolo che i nerazzuIrri hanno bisogno di un rincalzo, dato che le prestazioni di Vecino, Gagliardini e Vidal, che comunque partirà a fine anno, non lasciano tranquillo Simone Inzaghi, che si trova a poter contare solo ed esclusivamente sul trio Brozovic, Barella, Calanoglu.

L’inserimento dell’Inter nella trattativa per l’obiettivo rossonero è quindi concreto, e Marotta e Ausilio stanno già lavorando per strappare il definitivo sì.

Il nome è da capogiro: Inter pronta a tutto

Stiamo parlando del centrocampista del Lille e della nazionale portoghese Renato Sanches. Il classe 97 è cresciuto nelle giovanili del Benfica, dal quale fu prelevato dal Bayern Monaco nel 2016, appena diciannovenne, per l’incredibile somma di 35 milioni di euro più 10 di bonus.

L’avventura in Germania non è però andata come previsto, e il giocatore è partito appena l’anno dopo in direzione Swansea, per poi per accasarsi definitivamente in Francia al Lille nel 2019 per 20 milioni di euro più 5 di bonus.

Con i francesi ha preso subito il posto di titolare fisso, giocando in queste 3 stagioni 84 partite e segnando 6 gol. Non è tanto quella realizzativa la dote migliore del portoghese, che abbina però al meglio grande tecnica, corsa e forza fisica che gli hanno permesso di essere determinante per la conquista del titolo di campione di Francia che il Lille ha conquistato lo scorso anno ai danni del Paris Saint-Germain.

La carta Renato Sanches rappresenterebbe per l’Inter la vera alternativa a Davide Frattesi, visto che la trattativa col Sassuolo sembra andare per le lunghe e il prezzo sembra salire sempre di più. Le caratteristiche del portoghese si sposano al meglio coi moduli utilizzati dal tecnico ex Lazio e fare uno sgarbo ai cugini del Milan ha per i tifosi sempre un gusto particolare.

Vedremo tra le due squadre di Milano di avrà la meglio o se ci sarà un’altra contendente che strapperà il giocatore ad entrambe.