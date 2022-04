Juventus – tifosi imbestialiti vogliono la sua testa: parole gravissime sui social

Non è un periodo facile per la Juventus, braccata tra addii eccellenti e problemi giudiziari, ma c’è una questione scottante che ha fatto veramente infuriare i tifosi bianconeri.

Parole feroci affollano le pagine social della Vecchia Signora, dirette nei confronti di quello che i supporters ritengono ‘graziato’ ingiustamente.

In casa Juventus, soprattutto tra i tifosi, c’è una forte indignazione per un fatto accaduto nel corso del campionato. Si chiede a gran voce giustizia per quanto successo: l’ira sui social è palpabile.

Juventus, l’aria tesa tra mercato e guai finanziari

La Juventus non sta vivendo un momento semplice per via della situazione di mercato, che ha decretato la partenza di Paulo Dybala la prossima estate, quando il suo contratto con la Vecchia Signora scadrà. Una situazione che ha causato instabilità per mesi nel club bianconero, che ha trattato il suo rinnovo con gli agenti per poi arrivare alla brusca conclusione di non continuare assieme.

Un ulteriore motivo di instabilità è dovuto alle vicende finanziarie che hanno travolto il club bianconero, che è stato accusato di falso in bilancio per le operazioni avvenute tra il 2018 e il 2019. La guardia di finanza sta indagando e sta ascoltando le testimonianze di alcuni protagonisti del club.

Il popolo bianconero non ci sta e urla “deve essere punito”

In casa Juventus c’è indignazione per un fatto che risale al match di ritorno tra Juventus e Napoli. In quell’occasione i partenopei avrebbero violato il protocollo anti-Covid avendo schierato in campo tre giocatori – Zielinski, Rrhamani e Lobotka – che erano stati bloccati dall’ASL di Napoli perché entrati a contatto con positivi. Il Napoli rischia una penalizzazione in classifica, ma non è un’opzione certa, in quanto vi è un precedente: Torino-Lazio, quando Immobile giocò probabilmente da positivo, ma il club biancoceleste se la cavò con una ammenda.

Ed è per questo che i tifosi bianconeri chiedono a gran voce la testa del Ciuccio partenopeo, metaforicamente, pretendendo un favorevole tre a zero a tavolino. Il sacrificio della vittoria finale sarebbe per loro un congruo prezzo da pagare per il riscatto di una situazione da loro ritenuta vergognosa e di un trattamento di grazia assolutamente immeritato ed ingiustificato.

I tifosi bianconeri si sono fatti sentire sui social con commenti di indignazione ed ira per quanto accaduto. Gli juventini reclamano l’invalidità di un match che ha fatto perdere alla Juve due punti fondamentali, dato che era terminato 1-1. Il commento più in voga: “Pensate un po’ cosa sarebbe accaduto se lo avesse fatto la Juve…”.