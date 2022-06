Sinisa Mihajlovic, la foto social ha commosso tutti: le sue condizioni preoccupano

By

La foto social con Sinisa Mihajlovic come protagonista ha commosso tutto il mondo del calcio e non solo: quale futuro per l’allenatore del Bologna?

L’ex giocatore di Lazio e Inter tra le altre vorrebbe rimanere alla guida del Bologna in futuro ma molto dipenderà anche dalle sue condizioni di salute: c’è preoccupazione tra i tifosi.

La stagione di Serie A appena conclusa ha regalato tante storie, alcune belle e altre meno, che in ogni caso l’hanno resa indimenticabile. Tra quelle più emozionati c’è sicuramente quella legata a Sinisa Mihajlovic: l’allenatore del Bologna ha visto infatti ripresentarsi la leucemia che aveva già sconfitto una volta nel 2019. Il 26 marzo il tecnico serbo ha dovuto infatti comunicare un nuovo stop per combattere sul nascere la malattia.

Le parole rilasciate alla stampa quel giorno erano però quello di un uomo convinto di poter ancora una volta superare questo male ancora una volta. “Rispetto al 2019, quando sono riuscito a stento a trattenere le lacrime, oggi mi vedete più sereno. Perché so cosa devo fare e la mia situazione è molto diversa da quella di allora. La leucemia è coraggiosa ad affrontarmi ancora. Se non è bastata la prima lezione, gliene darò un’altra. Spero che i tempi siano brevi e, ormai mi conoscete, farò di tutto per renderli ancora più veloci”.

E in effetti così è stato, visto che Mihajlovic è riuscito a tornare in panchina già l’8 maggio contro il Venezia, neanche un mese e mezzo dopo l’annuncio. Una storia che ha emozionato tutti e che ha rappresentato anche una grande lezione di vita per lo spirito con cui l’allenatore rossoblu ha affrontato una situazione così complicata.

Le parole della figlia emozionano i tifosi, grande sostegno e solidarietà del mondo del calcio

Il contratto di Mihajlovic con il Bologna è valido ancora per un’altra stagione e le parti, almeno di clamorosi colpi di scena, dovrebbero andare avanti insieme. Intanto però il tecnico serbo si sta godendo un meritato riposo insieme alla famiglia e alla piccola nipotina Violante. Attraverso un post su Instagram, la primogenita Viktorija ha dedicato a suo padre delle parole che hanno fatto emozionare tutti i tifosi e non solo.

Riprendendo un pezzo della canzone “Guerriero” di Marco Mengoni, la figlia ha voluto ribadire a tutti lo spirito che contraddistingue Sinisa Mihajlovic. Una dichiarazione d’amore e di ammirazione verso il padre che ha commosso tutto il web, che ha inondato di like e cuori il post. Mihajlovic ha voglia di continuare a combattere e di stare in panchina, che come definito da lui stesso rappresenta il suo “habitat”. Il suo obiettivo è quello di far crescere il Bologna e portarlo stabilmente nella parte sinistra della classifica.

I tifosi sono con lui e sanno che Sinisa rappresenta l’allenatore giusto da cui ripartire anche nella prossima stagione.