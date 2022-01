Inter, tanti duelli sul mercato: i nerazzurri vogliono anticipare tutti

L’Inter pensa al futuro e si prepara ad affrontare dei veri e propri duelli di mercato: i nerazzurri, però, vogliono anticipare la concorrenza.

La squadra di Inzaghi sta monitorando diversi profili per migliorare la squadra nel futuro, ma ha puntato il mirino su obiettivi di altri top club.

Si respira un clima sereno in casa Inter. I nerazzurri sono primi in campionato, hanno vinto la Supercoppa Italiana e hanno passato il turno in Coppa Italia (anche se con fatica). Proprio la partita con l’Empoli, però, ha lasciato una nota amara nell’ambiente interista: l’infortunio del Tucu Correa. L’argentino si è fatto male dopo soli 2 minuti a seguito di una carica di Romagnoli che gli ha causato un problema al flessore sinistro: il giocatore ha lasciato il campo in lacrime a causa del dolore.

Il problema muscolare dell’ex attaccante della Lazio potrebbe portare delle modifiche al mercato nerazzurro. In attesa di responso dagli esami strumentali, infatti, Inzaghi ha chiesto di trattenere Stefano Sensi a Milano: il centrocampista, decisivo contro i toscani con un gol nei tempi supplementari, era ad un passo dalla Sampdoria. Ancora presto per parlare di affare saltato, ma la sosta dopo la prossima giornata di campionato sarà cruciale in tal senso.

Intanto, però, si guarda anche al futuro: dopo essersi assicurato Onana a parametro zero, Marotta è al lavoro per battere la concorrenza su tre giovani giocatori che piacciono a molte squadre. Di seguito tutti i dettagli.

Inter, mercato per il futuro: tutto su tre talenti

Salvo sorprese, l’Inter non dovrebbe chiudere delle operazioni per il mercato di gennaio. Tutto dipende dall’infortunio di Correa, ma la sensazione è che la squadra rimarrà così a prescindere. L’unico che potrebbe salutare è Sensi, che andrebbe alla Samp in prestito secco.

In ottica futura, invece, i nerazzurri sono molto vigili: Onana ha già firmato e a breve arriverà l’annuncio ufficiale, ma Marotta ha puntato altri tre calciatori su cui, però, ci sono le attenzioni di tanti club italiani ed esteri.

Il trio del Sassuolo che piace all’Inter

I giocatori in questione sono Frattesi, Scamacca e Raspadori. Tutti e tre sono di proprietà del Sassuolo, una delle botteghe più care d’Italia ma con cui l’Inter ha un ottimo rapporto grazie all’amicizia che lega i due amministratori delegati Giovanni Carnevali e Giuseppe Marotta.

L’Inter ha tentato di acquistare Raspadori (interista dichiarato) già in estate, ma la trattativa si è spenta sul nascere. L’attaccante piace a varie squadre, ma i neroverdi hanno richieste molto alte per cedere il cartellino. Inoltre, per poterlo ingaggiare, la squadra di Inzaghi avrebbe bisogno di una cessione nel reparto offensivo. In tal senso, l’indiziato principale sarebbe Alexis Sanchez, anche se il cileno sta dimostrando di poter essere ancora importante per la formazione nerazzurra.

Il discorso è simile per Scamacca. L’ex Genoa piace molto alla Juve, ma ha anche estimatori all’estero. Prenderli entrambi sarebbe molto complicato, considerando che il Sassuolo non vorrebbe privarsi a cuor leggero di due attaccanti titolari nella stessa finestra di mercato.

Il terzo nome è quello di Frattesi, centrocampista rivelazione della Serie A. Cresciuto nel vivaio della Roma, si è messo in mostra durante la scorsa stagione con la maglia del Monza. Quest’anno, grazie al lavoro di Dionisi, è cresciuto ulteriormente. L’Inter in lui vede il perfetto erede di Vidal nonché una valida alternativa a Barella o Calhanoglu.

In estate il centrocampo potrebbe subire diverse modifiche, dato l’ormai addio certo di Vecino e l’improbabile (ma non impossibile) conferma di Vidal. Anche in questo caso ci sarebbe una concorrenza da battere, ma i due eventuali addii citati in precedenza e il conseguente alleggerimento del monte ingaggi potrebbero dare un vantaggio ai nerazzurri.