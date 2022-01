Flavio Briatore sempre più vicino ad una sua ex: torna di nuovo l’amore?

Riflettori puntati su Flavio Briatore e una delle sue ex, avvistati nuovamente insieme in vista di un’occasione speciale. Ecco di chi si tratta.

Nel corso degli anni abbiamo avuto modo di vedere spesso Flavio Briatore nel mirino dell’attenzione del web e soprattutto protagonista di notizie pubblicate nei vari magazine di cronaca rosa.

Molto spesso per Flavio Briatore si è parlato di alcuni flirt, con tanto di avvistamenti in doccia compagnia, i rumors che in seguito non hanno mai trovato una reale conferma da parte dell’imprenditore ed ex dirigente sportivo della scuderia Benetton in Formula 1.

L’amore però potrebbe aver bussato nuovamente alla porta dell’imprenditore riportando nella sua vita sentimentale una vecchia fiamma?

Flavio Briatore avvistato insieme ad un ex

Ebbene sì, a tenere banco nel mondo del web troviamo la pubblicazione di alcune foto che mostrano Flavio Briatore in compagnia di un ex amore che ancora oggi ha un ruolo molto importante nella sua vita. Stiamo parlando proprio di Elisabetta Gregoraci insieme alla quale ha trascorso le vacanze natalizie insieme anche al figlio Nathan Falco.

Non è la prima volta che per i due ex si parla di un ipotetico ritorno di fiamma ma, in occasione di una passata intervista, Elisabetta Gregoraci ha subito chiarito ogni tipo di rumors riguardante un ipotetico ritorno di fiamma con l’ex marito Flavio Briatore: “C’è chi dice che io e Briatore siamo tornati insieme? Ci siamo visti a Roma, poi sono andata a Malindi e la gente ha tirato le somme, era inevitabile… Il nostro è un equilibrio anomalo, ma funziona. E non voglio rovinarlo”.

“Siamo complici”

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, quindi, hanno da poco trascorso insieme al figlio Nathan delle bellissime vacanze nel cuore del Kenya a Malindi, nella struttura per chiara della quale l’imprenditore e proprietario. un momento molto importante per entrambi e per il figlio, continuando così ad essere una famiglia forte ed unita anche dopo il divorzio della coppia.

Non a caso, la Gregoraci al settimanale Oggi parlando del proprio ex marito ha rilasciato anche la seguente dichiarazione: “Flavio e io abbiamo un bel rapporto, siamo complici. A Monte Carlo, dove viviamo a 500 metri di distanza, lui viene spesso a pranzo o a cena per vedere Nathan. Stiamo bene così”.