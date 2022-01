Milan-Juve, è scontro aperto per un difensore della Premier League

Milan e Juve sono pronte a scontrarsi anche sul mercato: le due squadre sono alla ricerca di un nuovo difensore. Il mirino è sulla Premier League.

Si incontreranno a San Siro per il prossimo match di Serie A, ma Milan e Juve sono pronte allo scontro anche sul mercato per un difensore.

Domenica si incontreranno a San Siro per un match fondamentale: Milan e Juve stanno per entrare nel momento più delicato della stagione. La squadra di Pioli è seconda in classifica con 48 punti in 22 punti, ma è reduce dalla sconfitta in casa contro lo Spezia, mentre i bianconeri sono quinti con 7 punti di distacco. Se i rossoneri continuano ad avere il mirino puntato sullo Scudetto, Allegri è invece concentrato sulla lotta per entrare in Champions League. Per questi motivi, la sfida che attende le due squadre avrà un peso specifico elevatissimo.

Gli scontri, però, potrebbero non limitarsi al prato del Meazza: le due società, infatti, sarebbero pronte a battagliare anche sul mercato per un nuovo difensore. Di seguito i dettagli.

Milan e Juve, obiettivo comune

La sessione invernale si avvia verso alla chiusura, ma molte squadre stanno già programmando il futuro con investimenti per l’estate. Lo stesso vale per Milan e Juve, starebbero pensando ad un innesto per la difesa. I rossoneri hanno bisogno di un centrale subito a causa dell’infortunio grave che ha colpito Kjaer, ma, se si decidesse di non intervenire sul mercato dando fiducia a Gabbia e Kalulu, Maldini potrebbe rimandare il colpo per l’estate. I bianconeri, invece, potrebbero iniziare a pensare ad un erede per Chiellini.

Uno dei nomi che avrebbe attirato le attenzioni di entrambi i club, secondo alcune voci provenienti dalla Spagna, sarebbe quello di Andreas Christensen, difensore danese in scadenza di contratto con il Chelsea.

LEGGI ANCHE -> Spalletti pesca in Premier League: ecco il nome che fa impazzire i tifosi

Occasione Christensen

Christensen è in scadenza di contratto e i colloqui con il Chelsea starebbero proseguendo a rilento. Il danese è aperto alla permanenza, ma allo stesso tempo sarebbe pronto a valutare eventuali piste. L’unico desiderio del centrale, in caso di addio ai Blues, è quello di cambiare campionato per non trasferirsi in una squadra rivale del club londinese.



Il profilo sarebbe ideale sia per il Milan che per la Juve, ma dalla Spagna sono certi che su di lui ci sia anche un forte inserimento del Barcellona. La possibilità di prenderlo a parametro zero potrebbe attirare diversi top club: la corsa, dunque, è aperta.