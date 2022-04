Inter – Il piano che potrebbe sbloccare la trattativa: ecco cosa sta accadendo nelle ultime ore

L’Inter si muove sul mercato: diversi addii importanti, ma anche un arrivo che fa sognare!

L’Inter si prepara a salutare i giocatori che non rientrano nei piani dell’allenatore, il quale ha già comunicato alla società i piani per il futuro.

La beneamata a giugno dovrà dire addio, dalle ultime parole del suo agente, al portiere cresciuto nelle giovanili nerazzurre Ionut Andrei Radu, il quale non sembrerebbe gradire il trattamento fino ad ora riservatogli da mister Inzaghi e l’arrivo del portiere classe 2000, André Onana, ha solo peggiorato le cose.

Oltre al classe ’97 la squadra meneghina saluterà anche Aleksandar Kolarov che a fine stagione appenderà le scarpette al chiodo, decisione che il serbo stava già maturando a gennaio.

L’Inter, molto probabilmente questa estate, saluterà un altro giocatore, entrato nelle grazie dei tifosi per essere stato decisivo in partite fondamentali per le stagioni nerazzurre. Si tratta dell’uruguagio Matias Vecino, che dopo 5 stagioni è pronto a cambiare maglia non rientrando più nei piani dell’allenatore.

Cosa fare per portare il giocatore a Milano

I nerazzurri probabilmente saluteranno anche Stefan De Vrij a giugno anche se il contratto gli permetterebbe di fare un altro anno a Milano. Il suo addio può liberare uno slot per l’assalto al difensore del Torino Bremer.

Il difensore è un obiettivo di mercato e la dirigenza sta pensando a vari piani per portare il giocatore sotto la Madonnina. Sul brasiliano non c’è solo l’Inter ma anche Milan, Juventus, Napoli, Bayer Monaco e club di Premier. L’idea che sembrerebbe aver preso piede ad Appiano Gentile è quella di sacrificare un altra pedina che non sta trovando molto spazio e quindi riconsiderare il trasferimento.

Il Torino sembrerebbe interessato ad un giocatore nerazzurro che Ivan Juric ha allenato a Verona. Considerato il poco spazio trovato finora il giocatore e la società nerazzurra starebbero pensando ad un suo possibile trasferimento. Il giocatore in questione è Federico Dimarco. Il costo del cartellino si aggira sui 16 milioni di euro, probabile anche la pista che porta a un prestito.