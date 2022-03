Inter – Marotta fiuta il colpaccio: ecco l’affare d’oro per beffare la Juve

A pochi giorni da Juve-Inter, le due società si sfidano anche sul mercato: bianconeri e nerazzurri hanno un obiettivo comune.

È derby d’Italia anche fuori dal campo: Juve ed Inter si scontrano sul mercato. L’AD nerazzurro Giuseppe Marotta, però, è pronto ad affondare in modo decisivo.

L’Inter pianifica il futuro. I nerazzurri sono in lotta per lo scudetto e per la Coppa Italia, ma l’attenzione è anche sulla prossima stagione: la programmazione, infatti, è fondamentale per un progetto vincente.

Plausibilmente, la rosa di Inzaghi potrebbe subire delle modifiche sostanziali durante il prossimo calciomercato: l’obiettivo è sfoltire la rosa per ricavare un tesoretto da investire per obiettivi mirati e congeniali al progetto.

Chi farà sicuramente parte della prossima Inter è Marcelo Brozovic: il centrocampista croato ha rinnovato il proprio contratto fino al 2026. Una trattativa lunga, ma mai in dubbio: la volontà di andare avanti insieme era reciproca.

Inter, obiettivi caldissimi per il futuro

Come anticipato, la rosa nerazzurra potrebbe subire delle modifiche. Ci sono alcuni calciatori in uscita, come Vidal (piace al Flamengo) e Vecino (il rinnovo non è nemmeno stato trattato). Anche Sanchez è in bilico a causa di un ingaggio molto pesante, mentre Perisic potrebbe restare rinnovando il proprio contratto.

Oltre alle uscite, però, bisognerà pensare alle entrate: i nerazzurri hanno individuato degli obiettivi ben definiti per la prossima stagione. I nomi in cima alla lista sono quelli di Scamacca e Frattesi, mentre Dybala, almeno per ora, resta un’ipotesi abbastanza lontana e che necessiterebbe di alcuni incastri particolari. Già chiuso, invece, il colpo Onana per il dopo Handanovic: il portiere camerunense arriverà in estate da parametro zero.

Tuttavia, i nomi che interessano all’Inter non finiscono qui: i nerazzurri sono sulle tracce di un calciatore che, però, interessa anche alla Juve.

Il nome caldissimo inseguito da Cherubini: è indispensabile per Inzaghi

Il mercato dell’Inter non si dovrebbe limitare alla ricerca di una punta e di una mezzala: la dirigenza vorrebbe regalare ad Inzaghi anche un vice-Brozovic ed un difensore centrale.

Nelle ultime ore, il nome di Kamara del Marsiglia sta circolando in orbita Inter e Juve: il mediano è in scadenza con il club francese e piace a diverse big europee. Al momento, però, le due italiane sembrano molto lontane e l’interesse è freddo: in vantaggio, invece, ci sarebbe l’Atletico Madrid.

Il profilo più interessante è un altro: Gleison Bremer. Il difensore centrale del Torino sta disputando una stagione straordinaria e sta migliorando il proprio gioco grazie a Juric. Le sue ottime prestazioni hanno attirato le attenzioni di molti top club, tra cui Inter e Juve.

I nerazzurri sono rimasti stregati dal brasiliano e lo vorrebbero come erede di De Vrij che, salvo sorprese, potrebbe essere il big sacrificato in estate a causa della scadenza del suo attuale contratto nel 2023. Inzaghi vorrebbe costruire una difesa molto solida con Skriniar, Bremer e Bastoni: il Torino, però, chiede almeno €25 milioni. La dirigenza nerazzurra è già al lavoro e sta portando avanti un discorso con i granata da qualche mese ormai.

Anche la Juve è vigile, ma leggermente defilata. I bianconeri sono alla ricerca di un erede per Chiellini, ma sta monitorando più profili. Bremer è fra questi, ma in cima alla lista ci sarebbe Rudiger, attualmente in scadenza di contratto con il Chelsea. Il tedesco dei Blues è anche nel mirino del Real, ma la possibilità di essere un titolare fisso con Allegri potrebbe fare la differenza.

L’Inter è in vantaggio e sente di poter chiudere positivamente il colpo, ma il derby d’Italia potrebbe presto accendersi anche sul mercato. I prossimi mesi saranno decisivi per il futuro di Bremer, che intanto è stato osservato anche da club esteri come Bayern e Manchester United.