Adrien Rabiot, mamma Veronique non le manda a dire

Periodo nero per Adrien Rabiot, il giovane calciatore della Juventus arrivato dal Paris Saint Germain in Italia… ma qui non ha trovato ciò che in realtà stava cercando.

Nonostante la giovanissima età, Rabiot ha messo in atto una bellissima carriera e che recentemente l’ha visto anche tra le stelle del PSG, uno dei club di calcio più stimati al mondo e meta ambita da numerosi calciatori, qui dove hanno trovato un nuovo sbocco per una carriera fenomenale anche Mauro Icardi e Leo Messi.

Recentemente i tifosi della squadra hanno dovuto dire addio al calciatore francese Adrien Rabiot, il quale ha deciso di concedersi un’importantissima opportunità nel mondo del calcio italiano, indossando la maglia della Juventus. Ma il tutto non sarebbe andato come da lui sperato.

“Ci rompono!”

Non è facile per mamma Veronique, che ricopre anche il ruolo di agente per il figlio Adrien Rabiot, stanca di vedere il figlio messo costantemente sotto accusa per presunti errori commessi in campo.

A raccogliere lo sfogo della donna è stata la redazione di Ouest-France: “Non so da dove venga l’immagine negativa che i media hanno di noi. Penso che sia legato al fatto che non parliamo abbastanza con i giornalisti. Quindi ci rompono. Ma ho la pelle dura. Non ho niente da dimostrare, non abbiamo niente da dimostrare. Adrien gioca a calcio, è la sua passione e fuori dal campo vorrebbe condurre una vita discreta. Non vuole giustificarsi“.

Veronique Rabiot a gamba tesa sul figlio Adrien

La donna al magazine francese si è detta stanca di vedere il figlio sempre e comunque sul banco degli imputati, oggetto di critiche e di attacchi da parte dei tifosi e della stampa internazionale. Un tarlo contro il quale il giovane calciatore compatte ormai da troppo tempo a questa parte e che non lo fa più vivere sereno in campo.

Infatti, Veronique ha poi concluso così il suo sfogo al magazine francese: “Capita che ci ritroviamo a parlare e gli do consigli come mamma, lui mi parla e a volte si risparmia delle cose che dovrebbe dire alla Veronique agente. Sono una persona autoritaria, è vero, i miei figli me lo hanno spesso rimproverato. Ma non quello descritto dai media. Non ho mai cercato la luce dei riflettori, non ho bisogno di notorietà. Tra me e Adrien c’è un bel rapporto familiare e lavorativo”.