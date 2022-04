Qui era solo una bambina, oggi è una star e moglie di un famosissimo calciatore | FOTO

Riflettori puntati sulla bambina che vi mostriamo in foto, il suo sguardo dolce, i capelli biondissimi di colei che, oggi, è una delle donne più belle del mondo dei social e non solo… dato che lei è la moglie di un calciatore super famoso. Ecco di chi si tratta.

Ebbene sì, l’attenzione dei media in queste ore ha concentrato i suoi riflettori sulla bambina ritratta nella foto che vi abbiamo mostrato nell’immagine di copertina del nostro articolo. Si tratta di una giovanissima donna che ad oggi ha messo in atto una carriera professionale sorprendente, mostrandosi subito con un occhio eccellente per gli affari e non solo.

La donna a cui facciamo riferimento ad oggi è anche una mamma molto presente per la sua famiglia, super innamorata del marito che, come lei, ha conquistato la scena in campo social e sul campo da calcio.

Avete capito chi è la bambina in foto?

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel mirino dell’attenzione del web troviamo la foto che vi abbiamo appena mostrato.

La bambina in questione, dunque, altro non è che Alice Campello, influencer, modella, imprenditrice di successo e mamma di tre bellissimi bambini… lei che al fianco di Alvaro Morata della Juve, spesso, sono protagonisti delle scene del gossip italiano ed internazionale.

Un amore da copertina

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, la bellissima storia d’amore tra Alvaro Morata e Alice Campello è stato spesso protagonista di numerose copertine, oltre che raccontato anche dalla stessa coppia nelle loro pagine Instagram.

Parlano del marito, infatti, Alice Campello spegnendo tutti i rumors sulla presunta crisi che avrebbero vissuto in passato a Silvia Toffanin, ospite di Verissimo, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Ho passato un periodo molto complicato, sia durante la gravidanza che dopo il parto. Ma, nonostante questo, mi è sempre stato accanto, era sempre lì con me. Se c’è l’amore si supera tutto”.