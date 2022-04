Serie, calciatori e Ramadan: ecco quali sono le possibili conseguenze sulle prestazioni

Il mese del Ramadan imposto dalla religione araba è ufficialmente cominciato e numerosi calciatori della Serie A seguono questa delicata fase dedicata al digiuno, previsto appunto dal credo. Ma cosa cambia per gli atleti?

Sono molte le cose cambiate nel corso degli anni e anche moltissimi aspetti ed abitudini legate alla religione islamica, ma una cosa che dal 614 d.C a non esser mai cambiata in alcun modo è il rituale del Ramadan. Si tratta, quindi, di un rituale legato all’avvio del nuovo anno di coloro che seguono tale fede e la cui disciplina è regolarizzata anche dallo Stato, l’unico a poter dispensare gli atleti dal digiuno, cosa che è successa in rarissimi casi ricordati dalla storia.

Oggi 2 aprile 2022 è il primo giorno ufficiale del nuovo Ramadan, e già da molto tempo i vari atleti sono a lavoro per poter vivere al meglio questo periodo che terminerà il prossimo 2 maggio 2022.

Quali sono le conseguenze del Ramadan?

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nessuno degli atleti che seguono la fede islamica possono sottrarsi al mese di Ramadan, così come stabilito anche dagli Emirati Arabi Uniti, se non in rarissime eccezioni e dietro loro previa esenzione.

Il digiuno, che comincia all’alba e finisce al tramonto, inevitabilmente intaccherà parte delle performance dei calciatori in campo che negli anni hanno avuto modo di mettere in atto varie strategie. I vari calciatori, infatti, sono seguiti da un team di esperti nutrizionisti pronti a intervenire in caso di un eventuale malessere, senza infrangere le regole del Ramadan e i principi cardini.

Chi sono i giocatori della Serie a che seguono il Ramadan?

Le prossime settimane saranno significative anche per alcuni dei giocatori della serie A che seguono, appunto, la fede islamica e quindi prossimi ad assecondare le regole del Ramadan. Ecco di seguito i nomi e le squadre di riferimento:

– Frank Kessiè (Milan)

– Ismael Bennacer (Milan)

– Tiémoué Bakayoko (Milan)

– Hakan Calhanoglu (Inter)

– Edin Dzeko (Inter)

– Musa Barrow (Bologna)

– Musa Juwara (Bologna)

– Ibrahima Mbaye (Bologna)

– Sofyan Amrabat (Fiorentina)

– Franck Ribery (Salernitana)

– Merih Demiral (Atalanta)

– Faouzi Ghoulam (Napoli)

– Elijf Elmas (Napoli)

– Kalidou Koulibaly (Napoli)

– Omar Colley (Sampdoria)

– Amadou Diawara (Roma).