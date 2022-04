Napoli, incredibile smacco: un suo pupillo passa alla Juve

Juve e Napoli si sfidano fuori dal campo: la società bianconera avrebbe messo nel mirino uno dei pupilli della tifoseria azzurra.

La Juve avrebbe posizionato le proprie attenzioni su un pupillo della tifoseria napoletana: i bianconeri sono pronti allo sgarbo.

La stagione sta giungendo nella fase più calda: le prossime partite saranno cruciali per i destini delle squadre. In particolare, la Juve è in lotta per il quarto posto, ma tiene sotto osservazione anche quanto accade in vetta. Uno scenario che, in estate, in pochi si sarebbero aspettati: dopo il ritorno di Allegri, infatti, i bianconeri erano indicati come i grandi favoriti per la vittoria finale.

Un inizio di campionato singhiozzante, però, ha complicato il tutto: l’allenatore ha fatto fatica ad imporre la sua mentalità dopo due anni di assenza.

In ogni caso, la società si fida totalmente di lui e, per questo, cercherà di assecondarlo il più possibile durante la prossima sessione di calciomercato: l’obiettivo è quello di rinforzare la rosa per tornare immediatamente competitivi.

Juve, al via la rivoluzione: nel mirino un pupillo del Napoli

La Juve potrebbe essere una delle squadre maggiormente attive durante la prossima sessione di calciomercato. I bianconeri dovranno intervenire praticamente in ogni reparto, considerando anche l’addio annunciato di Paulo Dybala al termine della stagione.

Uno dei reparti che ha abbondanza numerica, ma che potrebbe subire comunque delle modifiche, è sicuramente il centrocampo.

Attualmente la coperta in mediana è alquanto corta, ma si tratta di una casualità legata ad una serie di infortuni. Tuttavia, in estate potrebbero esserci degli addii che potrebbero causare una mini-rivoluzione. Sicuri del posto, al momento, sono solamente Zakaria e Locatelli e McKennie, mentre gli altri sono in bilico.

LEGGI ANCHE -> Inter – Altro che Lukaku! Il vero colpo è lui: tifosi letteralmente impazziti

Nel caso in cui ci fossero veramente degli addii, il club bianconero potrebbe tentare un colpaccio: nel mirino c’è anche un pupillo dei tifosi del Napoli.

Juve, obiettivo sorprendente per il centrocampo

Il nome che sta circolando in orbita Juve è quello di un grande ex del Napoli: Jorginho. Il centrocampista del Chelsea è in scadenza nel 2023 e, al momento, è impossibile per lui firmare un nuovo accordo con i Blues a causa delle sanzioni che hanno colpito Abramovich.

LEGGI ANCHE -> Lazio – Sarri ed il clamoroso affare: il calciatore juventino dice sì all’ingaggio

L’agente del calciatore ha affermato che la priorità sarà sempre data al Chelsea, ma ha anche ammesso che un ritorno in Italia sarebbe molto gradito. La Juve si era già interessata a Jorginho in passato, più precisamente quando il suo mentore Maurizio Sarri ha guidato i bianconeri.

Al momento non ci sarebbero state delle mosse concrete e, per di più, la Juve vorrebbe anche tenere aperto uno spiraglio per il ritorno di Pogba a Torino a parametro zero.

Tuttavia, la pista che porta a Jorginho non è da escludere, considerando anche la situazione complicata in casa Chelsea.