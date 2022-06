Inter-Lukaku, ecco l’assist dal Chelsea: i Blues fanno sul serio, ecco cosa sta accadendo

Romelu Lukaku e l’Inter sono sempre più vicini. Il Chelsea serve l’assist ai nerazzurri: ecco la mossa del club inglese che avvicina il belga.

I Blues sono pronti a lasciar partire Lukaku: il centravanti belga è sempre più vicino al ritorno in nerazzurro.

Romelu Lukaku è sempre più vicino al ritorno in nerazzurro. Inter e Chelsea sono ai dettagli per la chiusura della trattativa che riporterebbe l’attaccante a Milano un anno dopo la sua partenza. I Blues, l’estate scorsa, hanno investito €115 milioni, ma ora sono disposti a lasciarlo partire in prestito.

Il centravanti ha vissuto una stagione deludente a livello realizzativo, ma anche ambientale: se a San Siro era l’idolo dei tifosi, a Stamford Bridge era considerato come uno dei tanti.

Durante l’anno ha maturato il desiderio di tornare ad indossare la maglia nerazzurra e, nonostante sembrasse uno scenario impossibile, ora sta per vivere una seconda esperienza interista.

Il club londinese, nel frattempo, sta per compiere una mossa per agevolare la trattativa.

Il Chelsea dimentica Lukaku: ecco la mossa che agevola l’Inter

La trattativa per riportare Lukaku a Milano ha avuto un’accelerazione improvvisa negli ultimi giorni.

L’Inter, inizialmente, ha avuto un approccio molto cauto con il Chelsea, poiché non se la sentiva di chiedere in prestito un giocatore venduto per €115 milioni un anno fa. Il giocatore, però, ha lavorato in prima persona per rendere possibile il suo ritorno a San Siro: dopo i colloqui, la società inglese ha deciso di aprire al prestito.

Conseguentemente, i nerazzurri hanno avviato una trattativa ufficiale con il Chelsea, offrendo €5 milioni più bonus (totale €7 milioni) per il prestito oneroso. I Blues hanno rifiutato questa prima proposta, ma le parti si sono lasciate con grande ottimismo. La volontà di chiudere in tempi brevi è forte: la prossima settimana potrebbe arrivare la fumata bianca.

Un ulteriore indizio avvicina Lukaku all’Inter: il Chelsea, infatti, sta trattando con insistenza un innesto per regalare un nuovo attaccante a Thomas Tuchel: Raheem Sterling.

L’attaccante del Manchester City è in partenza: lo spazio per lui è sempre più ridotto e, con il Mondiale alle porte, vorrebbe cambiare aria per avere più continuità.

Il Chelsea, con l’addio di Lukaku, libererebbe uno spazio per un innesto in quel reparto: Sterling è il primo obiettivo per Tuchel.

L’allenatore tedesco, infatti, non vorrebbe un centravanti di peso, ma un giocatore in grado di agire sulla trequarti o da falso 9 nel 3-4-2-1. Quest’anno, l’ex PSG ha spesso preferito punte mobili come Werner o Havertz, rilegando spesso Lukaku in panchina.

I Blues, una volta definito il passaggio del belga all’Inter, accelereranno per chiudere per Sterling: c’è grande fiducia. La cifra del trasferimento dovrebbe essere di circa €40 milioni.