Le parole dell’agente sono chiare, il giocatore rischia di non approdare a Napoli!

Il possibile colpo in entrata del Napoli sembra improvvisamente lontano, le parole dell’agente sono chiarissime: i tifosi azzurri sono delusi.

Il club del presidente De Laurentiis rischia di subire una beffa sul mercato, le parole dell’agente del giocatore suonano come un monito: ecco di chi si tratta.



Il Napoli deve ancora samltire la delusione del mancato scudetto nella scorsa stagione ma il presidente De Laurentiis guarda già avanti e pensa al mercato della sua squadra.

Sono giorni caldissimi nei pressi dello stadio Diego Armando Maradona che si prepara ad accogliere ai nastri di partenza della stagione 2022/2023 una squadra profondamente diversa dall’ultima.

In casa Napoli infatti, i cambiamenti necessari sembrano essere diversi e non solo per questioni di rinnovi mancati.

Dalle parti del Vesuvio, dopo aver salutato il capitano Lorenzo Insigne, si preparano all’addio di Mertens per il medesimo motivo.

Oltre a loro però altre situazioni restano in bilico.

Koulibaly non ha trovato l’accordo per il prolungamento contrattuale (il centrale senegalese andrà in scadenza nel 2023) e potrebbe lasciare Napoli già questa estate, su di lui restano infatti forti sia Barcellona che Juventus con gli spagnoli che godono della preferenza del giocatore.

Altra situazione in bilico è quella di Fabian Ruiz che ha estimatori in Liga e che potrebbe quindi anche lui lasciare Napoli.

Oltre ai top anche qualche seconda linea si prepara all’addio.

Il primo della lista è Alex Meret. L’estremo difensore scuola Udinese è visto come uno tra i principali colpevoli del crollo del Napoli (in particolare per la sconfitta con l’Empoli) e difficilmente resterà in azzurro.

Il Napoli si è quindi subito mosso alla ricerca di alternative ed una di queste (che sembrava favorito) rischia ora di allontanarsi.

L’agente del giocatore fa scattare l’allarme: ecco chi rischia di saltare

L’addio quasi certo di Alex Meret obbliga il Napoli a fiondarsi alla ricerca di un vice Ospina che possa essere affidabile e che accetti il ruolo di secondo.

L’identikit ideale per il club di De Laurentiis è quindi quello di un un giocatore di esperienza e se possibile spessore che sia in grado di guidare un gruppo che presumibilmente sarà molto giovane.

Il nome giusto sarebbe potuto essere quello dell’estremo difensore del Genoa Salvatore Sirigu.

Il portiere sardo difficilmente resterà in rossoblu e accetterebbe il ruolo di vice in una squadra di vertice. Il Napoli sembrava essere favorito nella corsa al campione d’Europa con l’Italia ma le parole dell’agente cambiano le carte in tavola.

Giovanni Branchini, procuratore di Sirigu, ha così commentato l’ipotesi Napoli per il suo assistito: “Il Napoli sa che da parte nostra c’è gradimento per una maglia e una piazza prestigiosa come quella azzurra ma al momento non c’è ancora nulla”.

Per ora dunque non esiste una reale trattativa tra il club azzurro e il portiere sardo che resta dunque una possibile occasione di mercato per diverse squadre di Serie A alla ricerca di un estremo difensore di esperienza.