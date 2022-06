Inter – Gosens salta le vacanze estive: ecco il retroscena incredibile che ha spiazzato tutti

In casa Inter ha fatto discutere la decisione di Robin Gosens di saltare le vacanze estive: la motivazione è incredibile, i tifosi non ci potevano credere.

L’esterno tedesco, reduce da un’annata molto travagliata dal punto di vista fisico, vuole prendersi l’Inter nella prossima stagione.

Mancano ormai meno di due mesi all’inizio di un campionato che regalerà sicuramente molte emozioni. Il Milan vorrà confermarsi Campione d’Italia, l’Inter proverà a riconquistare la vetta, Juventus e Napoli non si tireranno indietro dalla lotta, poi ci sono le romane, la Fiorentina e l’Atalanta. Certo è che molto dipenderà dal mercato e dalle rose con cui queste squadre si presenteranno ai nastri di partenza.

Chi è già sicuro di un posto da titolare nella prossima stagione è Robin Gosens. L’esterno tedesco, acquistato dall’Atalanta a gennaio per una cifra di 15 milioni di euro, sarà senza dubbio un punto fermo dell’Inter del futuro. L’addio di Perisic infatti, passato al Tottenham negli scorsi giorni, gli permetterà di trovare una continuità che non ha mai avuto nel corso di quest’anno. L’infortunio al bicipite femorale subito contro lo Young Boys il 30 settembre gli ha condizionato tutta la stagione, portandolo a collezionare solamente 17 presenze tra Atalanta e nerazzurri.

Simone Inzaghi punta tanto di lui e ha bisogno del miglior Gosens per non rimpiangere l’esterno croato. Se l’esterno tedesco sarà quello ammirato a Bergamo, capace di segnare gol e sfornare assist decisivi, ecco che allora l’Inter potrebbe essersi assicurato un giocatore in grado di fare la differenza.

Un appuntamento imperdibile per il calciatore: tutti gli occhi puntati su di lui

Nel frattempo Gosens, che a causa degli infortuni ha perso il posto tra i convocati nella Nazionale di Flick, sarebbe ufficialmente in vacanza in attesa dell’inizio ritiro estivo previsto per il 6 luglio ad Appiano Gentile. Il giocatore ha però deciso di non andare a rilassarsi al mare o in qualche posto esotico, bensì di dedicarsi allo sport e alla fatica. Gosens ha infatti partecipato alla sua prima gara di Triathlon e ha documentato tutto attraverso i suoi social.

La gara consiste in tre sport praticati in tre fasi diverse una dopo l’altra: nuoto, bicicletta e corsa. Una prova molto dura dal punto di vista fisico che però l’esterno dell’Inter ha concluso riuscendo a tagliare il traguardo finale. Il post ha attirato l’attenzione di due suoi compagni di squadra: Edin Dzeko e Denzel Dumfries, che si sono complimentati con lui applaudendo all’impresa.

Sintomo che Gosens vuole essere pronto al 100% per l’inizio del campionato, per dimostrare di essere un giocatore da Inter e non far rimpiangere ai tifosi nerazzurri l’addio di Perisic.