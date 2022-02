Inter, Marotta piomba sul fuoriclasse del Liverpool!

By

L’Inter vuole aumentare il livello della propria rosa e per farlo avrebbe puntato il mirino su un campionissimo del Liverpool: tifosi in delirio!

Beppe Marotta dal suo arrivo all’Inter sta costruendo anno dopo anno una squadra in grado di competere ad alti livelli in Italia e in Europa. Il prossimo obiettivo dell’amministratore delegato dell’Inter sarebbe un centrocampista del Liverpool: ecco i dettagli.

Beppe Marotta, dal suo arrivo all’Inter, ha sempre avuto un obiettivo in testa: riaprire un ciclo con la squadra nerazzurra dopo le vittorie ottenute con la Juventus. Nonostante alcuni addii eccellenti come quelli di Hakimi e Lukaku, la dirigenza interista ha migliorato anno dopo anno la rosa andando ad acquistare giocatori funzionali al progetto tecnico dell’allenatore.

L’idea è quella di rimanere la squadra più forte d’Italia e di avvicinarsi sempre di più alle top d’Europa. Il reparto che probabilmente necessita di più rinforzi è il centrocampo, visto che molti giocatori potrebbero lasciare al termine della stagione. I più vicini all’addio sembrano Vecino e Vidal, entrambi in scadenza di contratto, mentre Gagliardini potrebbe decidere di andare altrove per giocare di più. Da monitorare anche la situazione relativa al contratto di Brozovic, con la firma annunciata da tempo ma non ancora arrivata.

In ogni caso, gli occhi di Marotta e Ausilio sono da tempo puntati su un giocatore che andrebbe ad alzare notevolmente il tasso tecnico della squadra. Per il Liverpool non è più un giocatore incedibile e, per la giusta offerta, potrebbe decidere di lasciarlo partire: ecco di chi si tratta.

Inter, qualità assoluta a disposizione di Inzaghi

L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha chiesto alla sua dirigenza un giocatore di qualità in grado di fraseggiare nella metà campo avversaria e di bucare le difese avversarie con i suoi passaggi. Ma forse nemmeno lui si aspettava che la dirigenza potesse davvero puntare a un calciatore dallo status così elevato.

Si tratta di Thiago Alcantara, centrocampista spagnolo che si avvia a compiere i 31 anni nel prossimo aprile. Nella sua carriera Thiago ha vinto tutto con le maglie di Barcellona, Bayern Monaco e, appunto, Liverpool. Nel suo palmarès ci sono anche due Champions League conquistate con gli spagnoli e i bavaresi. Thiago ha un legame molto forte con l’Italia essendo nato a San Pietro Vernotico, in Puglia, e gli piacerebbe tentare una nuova avventura per la sua carriera in Serie A.

L’Inter ci proverà e, qualora riuscisse a portare a termine l’operazione, si assicurerebbe uno dei migliori centrocampisti del panorama europeo.