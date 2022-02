Napoli, pessima notizia! Una big di Serie A punta l’attaccante

Il Napoli deve fare i conti con il forte interessamento di una diretta concorrente per uno dei migliori giocatori della rosa: ecco di chi si tratta.

Oltre a Insigne, il Napoli potrebbe perdere a fine stagione un altro dei suoi attaccanti esterni. Infatti Matteo Politano è finito nel mirino di una delle rivali storiche: i tifosi partenopei sperano che rimanga ma il giocatore potrebbe spingere per la cessione.

Il Napoli è una delle squadre sempre attive nel calciomercato. Dopo l’ufficializzazione del passaggio del capitano Lorenzo Insigne al Toronto Fc dalla prossima stagione, un altro dei migliori giocatori di Spalletti potrebbe salutare presto il club partenopeo. Dall’arrivo del mister di Certaldo sulla panchina del Napoli, gli esterni offensivi sono diventati ancora più importanti nella manovra della squadra.

Mentre Insigne da una parte ha quasi sempre avuto il posto assicurato, sulla fascia destra è stata ricorrente la staffetta tra Politano e Lozano. Quando il giocatore messicano è stato infortunato, anche Elmas ha dimostrato, con altre caratteristiche, di poter ricoprire quel ruolo. L’indiziato numero uno per partire al termine di questa stagione è l’ex Sassuolo e Inter, Matteo Politano.

All’età di 28 anni, l’esterno offensivo nato a Roma vuole cercare quella continuità che gli permetterebbe di conquistare una volta per tutte la Nazionale. Un top club di Serie A gli ha fatto capire di voler puntare su di lui, motivo per cui il suo addio al Napoli appare sempre più probabile.

Una scelta derivata dal desiderio di prendersi la Nazionale

Nonostante le sue prestazioni siano state quasi sempre molto positive, Politano non è stato mai veramente preso in considerazione da Mancini. Infatti in quella fascia ha quasi sempre giocato uno tra Chiesa e Berardi, lasciando le briciole alla concorrenza. Politano vuole dimostrare al ct di essere dello stesso livello, e per dimostrarlo ha bisogno di essere il titolare fisso di una big.

La squadra che gli garantirebbe tutto ciò e il Milan di Stefano Pioli. Nel 4-2-3-1 del tecnico parmigiano, Politano giocherebbe come esterno destro pronto a entrare in mezzo al campo e a creare scompiglio nelle difese avversarie. Se decidesse di accettare la corte dei rossoneri, Politano partirebbe davanti nella gerarchie sia rispetto a Saelemaekers che a Messias. Anche se De Laurentiis non vorrebbe privarsene, è disposto a sedersi al tavolo e a parlare con la dirigenza rossonera in caso di congrua offerta.

La situazione è in divenire, ma Matteo Politano potrebbe seriamente considerare la proposta dei rossoneri per il suo futuro.