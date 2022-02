Inter, Milan e Juve beffate: scaricate dal calciatore per una concorrente

Inter, Milan e Juventus hanno da tempo puntato gli occhi su di lui, ma la beffa è dietro l’angolo: un top club europeo è prossimo a soffiare l’affare alle tre signore della serie A.

Gleison Bremer sta regalando spettacolo nelle retrovie del Torino. Il centrale difensivo brasiliano sarà uno dei nomi più interessanti del prossimo mercato estivo, in quanto in questa stagione si sta rivelando uno dei migliori nel suo ruolo. Il suo futuro sembrava essere legato alla Serie A, ma l’interessamento di un top club europeo potrebbe spostare gli equilibri e fargli dire addio al campionato italiano.

Il difensore del Toro ha attirato l’attenzione di Juventus, Inter e Milan per le sue qualità in difesa. Il club granata si prepara infatti ad un’eventuale addio.

Prima del derby disputato contro la Juventus il responsabile dell’area tecnica del Torino, Davide Vagnati, ha parlato ai microfoni di DAZN del futuro del difensore granata, in particolare di un suo eventuale addio per vestire i colori degli eterni rivali bianconeri: “Un giocatore che ha indossato la maglia granata come ha fatto Bremer in questi anni sono convinto che farà delle scelte diverse”. Dunque, per il club della città della Mole l’importante è che Bremer non dica addio per andare alla Juve: una situazione da scongiurare a tutti i costi, che farebbe infuriare i tifosi granata.

LEGGI ANCHE –> Milan, valutazioni in corso: un giocatore è in bilico, si teme per il futuro

Bremer, ecco le pretendenti

Su Bremer non ci sono solamente Juventus, Inter e Milan, ma anche altri club europei lo acquisterebbero volentieri. Il difensore brasiliano è in scadenza a giugno 2024, ma tutto porta a pensare che lascerà il Torino prima del termine del suo contratto, in quanto la qualità mostrata in questa stagione gli hanno fatto comprendere che è pronto per il salto in una realtà competitiva anche nelle competizioni europee.

I club che punterebbero su di lui, oltre alle italiane citate, sarebbero Siviglia, Chelsea e Arsenal. Ma anche un altro club europeo molto competitivo.

Il club tedesco fa sul serio per Bremer!

Il top club europeo fortemente interessato al difensore del Torino sarebbe il Bayern Monaco, il club tedesco allenato da Nagelsmann la prossima estate dovrebbe carte false pur di portarlo in Bundesliga. Difficile pronosticare un rifiuto da parte del difensore del Toro, ma tutto dipende dalla sua volontà o meno di continuare in Italia o se continuare la sua carriera all’estero.