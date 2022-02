Bayern, pronto il colpo se parte Lewandowski: occhi puntati sul top player

Il Bayern Monaco ha scelto l’attaccante su cui puntare in caso di partenza di Robert Lewandowski. Ecco il nome che spiazza tutti.

Il Bayern si prepara a salutare Lewandowski. Il top player polacco potrebbe dire addio alla Bundesliga a partire dalla prossima estate. Per questo il club bavarese non vuole trovarsi impreparato e avrebbe già puntato gli occhi sul rimpiazzo perfetto: un attaccante che in questa stagione ha accumulato numeri clamorosi.

La situazione in casa Bayern non è delle più serene: gli ultimi risultati negativi hanno messo preoccupazione nella squadra e nei tifosi bavaresi. Ma ciò che preoccupa maggiormente è la prossima sessione di mercato estiva: secondo la Bild, infatti, il tecnico del Bayern Julian Nagelsmann non sarebbe d’accordo su alcune scelte della gestione sportiva, in particolare sulla campagna acquisti: l’allenatore avrebbe mostrato grande disappunto per l’immobilismo nel mercato di riparazione e per gli imminenti addii a parametro zero di Sule e di Tolisso.

Anche un pilastro della squadra come Lewandowski è uno degli indiziati che potrebbe lasciare il club nella prossima estate per una nuova avventura professionale. In tal caso il Bayern avrebbe già pronta una valida alternativa: ecco chi.

Bayern, occhi puntati su un attaccante

Il Bayern avrebbe individuato un attaccante come nuovo riferimento offensivo della squadra: Sébastian Haller, l’attaccante ivoriano dell’Ajax.

L’attaccante 27enne sta vivendo una stagione da sogno in Eredivisie. Con l’Ajax ha già messo a segno 28 gol e 8 assist in 27 partite: dei numeri che lo convertono in un’alternativa più che interessante per il Bayern in caso di addio di Lewandowski.

I club interessati al giocatore

Nella scorsa stagione Haller giocava nel West Ham, una tappa che si è rivelata anonima per lui, ma da quest’anno tutto è cambiato: i numeri che sta raggiungendo in Eredivisie l’hanno messo nel mirino dei top club di mezza Europa.

Il Bayern Monaco, infatti, non sarebbe l’unico club interessato al cartellino dell’attaccante dell’Ajax. Su di lui ci sarebbero anche Borussia Dortmund, Atlético Madrid e Barcellona, le quali sono pronte a dare battaglia al club tedesco la prossima estate.

Tocca aspettare la prossima sessione di mercato per avere indicazioni più chiare sulle intenzioni dell’attaccante, ma una cosa è certa: la stagione da sogno di Haller non sta lasciando indifferente nessuno.