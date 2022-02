Lutto per Cristian Vieri e Costanza Caracciolo: doloroso messaggio di addio

Giorni di profondo dolore per la coppia formata da Christian Vieri e Costanza Caracciolo, i due nel corso delle ultime ore hanno condiviso un messaggio di addio riguardante il terribile lutto che ha colpito la loro famiglia.

Fin dagli albori del loro amore Bobo Vieri e la moglie Costanza Caracciolo hanno sempre cercato di mantenere il massimo riserbo circa la loro vita privata, tutelando in particolar modo la privacy delle loro due bambine Isabel e Stella, nonostante il lavoro che entrambi svolgono sui social network.

Nel corso delle ultime ore, però, a lasciare senza parole i fan della coppia troviamo un messaggio di addio che l’influencer ha condiviso nella sua pagina Instagram ufficiale parlando del terribile lutto che l’ha colpita.

Lutto per Bobo Vieri e la moglie

Il nuovo anno comincia nel peggiore dei modi per Bobo Vieri e la moglie Costanza Caracciolo. La giovane influencer ed ex velina di Striscia la notizia ha da poco condiviso un messaggio pieno di dolore che ha commosso i fan e anche il popolo del web in senso lato.

In questi ultimi giorni si è spento il nonno materno dell’ex velina, un dolore dilaniante racchiuso in un post che fa da scenario ad una foto dei due insieme e ad una lettera di addio che Costanza Caracciolo ha voluto dedicargli.

“Hai smesso di soffrire…”

Una lunga lettera d’amore di addio che Costanza Caracciolo ha scritto nel pieno del dolore e del sentimento provato nei confronti del nonno, il quale è sempre rimasto al suo fianco ad ogni step della via. Qui, infatti, è possibile leggere le seguenti parole: “Sei stato un marito fantastico, te e la nonna per me, e per tantissime coppie, avete sempre rappresentato l’esempio del vero amore, si percepiva nell’aria. Sei stato un padre amorevole per i tuoi figli. Anche se mi chiedevi di chiamarti Zio, in realtà sei stato sempre un super nonno con la N maiuscola, presente, sempre […]. Hai vissuto una vita al top… Sempre super abbronzato, con i tuoi rayban, regalavi amore, gioia e sorrisi a tutti, dalla persona sconosciuta più problematica, all’ape che volevi salvare a tutti i costi”.

Costanza Caracciolo ha così concluso la sua lettera all’amatissimo nonno Franco: “Inutile dirti che ti devo tutto, perché se non fosse stato per te, non avrei avuto la vita che sto vivendo e soprattutto non avrei avuto di conseguenza la mia splendida famiglia. Ti sarò per sempre grata per quello che hai fatto per me accompagnandomi a quel famoso provino quel giorno e non ti dirò mai abbastanza grazie. Adesso che finalmente hai smesso di soffrire, veglia su di noi. Ti amerò per sempre”.