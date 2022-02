Milan, valutazioni in corso: un giocatore è in bilico, si teme per il futuro

Saranno mesi decisivi per il futuro di un giocatore con la maglia del Milan: la società sta facendo delle valutazioni e deciderà a breve.

Saranno mesi di riflessione per il Milan: la dirigenza rossonera sta pianificando il futuro e valuterà anche chi è già nella rosa attuale.

Il Milan sta vivendo una stagione molto positiva ed è in piena lotta per scudetto e Coppa Italia. La società si sta dimostrando come una di quelle dalla miglior programmazione in Italia, come testimoniato dalla crescita di alcuni calciatori come Leao e Tonali che, dopo alti e bassi, stanno dando un contributo costante.

I rossoneri, con molte probabilità, saranno fra i club maggiormente attivi durante il prossimo calciomercato estivo, con alcuni addii già certi e degli innesti già trattati. Tuttavia, questi ultimi mesi della stagione in corso saranno fondamentali per completare la valutazione della rosa per poi prendere delle decisioni su chi confermare e chi cedere.

In particolare, un calciatore sarà sotto osservazione.

Milan, un giocatore in bilico

Gli ultimi mesi della stagione saranno fondamentali sia per quanto riguarda i traguardi sportivi, sia per il prossimo calciomercato.

Se un addio è ormai certo (Kessie) ed un altro sta per diventarlo (Romagnoli), altri giocatori sono invece sotto esame per decidere il loro futuro.

Un caso particolare è Ibrahimovic, che in questa stagione è stato fermato da alcuni infortuni ed è in scadenza di contratto: le parti si incontreranno e decideranno come proseguire. La sensazione, però, è che lo svedese voglia andare avanti.

Tuttavia, non sono solo questi i casi di giocatori in bilico: anche un altro elemento della rosa di Pioli sarà un osservato speciale.

Milan, in ballo il riscatto di Florenzi

Il calciatore in questione è Alessandro Florenzi. Il terzino è in prestito con diritto di riscatto dalla Roma, club che nelle ultime due stagioni ha definitivamente deciso di non puntare su di lui. Sia Fonseca che Mourinho, infatti, hanno dato il via libera per i suoi prestiti a Valencia, PSG e, per l’appunto, Milan.

Gli spagnoli e i francesi hanno deciso di non trattenerlo, ma il destino potrebbe essere diverso in rossonero.

Il giocatore, infatti, vorrebbe restare al Milan a titolo definitivo. I due club hanno un accordo per il riscatto: €4.5 milioni. I rossoneri sono contenti del rendimento dell’ex Roma, che si è reso molto utile grazie alla sua duttilità (contro la Samp ha giocato anche da terzino sinistro): per questo motivo si cercherà di riscattarlo.

Tuttavia, la dirigenza rossonera vorrebbe chiedere uno sconto ai giallorossi: Milan e Roma, dunque, potrebbero avviare una trattativa durante i mesi finali della stagione

Florenzi si giocherà la permanenza in rossonero in questi ultimi mesi: il Milan vorrebbe decidere entro fine aprile, ma la sensazione è che, salvo sorprese, il suo futuro sarà ancora a Milano.