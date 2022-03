Inter, l’obiettivo di mercato che spiazza tutti: concorrenza aperta con due big

L’Inter è già al lavoro per la prossima stagione e ha individuato i possibili obiettivi di mercato: per uno in particolare, però, potrebbe esserci una concorrenza difficile da battere.

L’Inter ambisce ad un’estate da protagonista sul mercato. Gli obiettivi sono già abbastanza definiti, ma ci sarà una forte concorrenza.

L’Inter è al lavoro per la prossima stagione. La strategia nerazzurra ha trovato conferma nella scelta importante di rinnovare i contratti dei big (Bastoni, Barella, Lautaro Martinez e Brozovic), ma anche nella decisione di trattare con dei senatori che sembravano ad un passo dall’addio (Perisic e Handanovic).

Inoltre, la prima mossa di mercato estivo è stata anticipata in inverno: Onana diventerà il prossimo portiere e arriverà dall’Ajax a parametro zero.

L’amministratore delegato Giuseppe Marotta, in aggiunta, non ha nascosto il gradimento per alcuni calciatori in particolare. L’intenzione di acquistarli c’è, ma bisognerà fare i conti con una folta concorrenza.

Inter, due top club su un obiettivo

L’idea dell’Inter è quella di rinforzarsi in ogni reparto. I nomi sono già noti: Bremer per la difesa, Frattesi per il centrocampo e Scamacca per l’attacco.

Le trattative sono già iniziate, in quanto i nerazzurri hanno parlato con l’agente del centrale brasiliano e l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha ammesso: “L’Inter si è mossa per prima per Frattesi e Scamacca”.

I cartellini hanno un costo elevato: il Torino chiede almeno €25 milioni per Bremer, mentre il Sassuolo, tramite Carnevali, ha fatto sapere che potrebbero non bastare €65 milioni per il duo di talenti neroverdi.

Per questo motivo, è necessario muoversi con il giusto tempismo: a fare la differenza, soprattutto nel calciomercato d’oggi, saranno le formule.

LEGGI ANCHE -> FIFA e UEFA, pugno durissimo con la Russia: ecco cosa cambia e l’impatto sul nostro campionato

Tuttavia, per uno dei tre calciatori potrebbe esserci un doppio forte interessamento da parte di due top club europei, che sarebbero già pronti ad allacciare i primi contatti.

Pericolo europeo

Tutti e tre i calciatori sono finiti nel mirino dei top club italiani ed esteri grazie ad ottime prestazioni.

In particolare, però, Bremer avrebbe fatto breccia in due squadre molto importanti in Europa.

L’Inter ha in lui la priorità assoluta per l’estate, anche in luce di un possibile addio di De Vrij: il rinnovo di contratto del difensore olandese (attuale scadenza nel 2023) è attualmente complicato. Per questo, i nerazzurri sperano di ingaggiare il brasiliano che sta impressionando tutti per la costanza di rendimento avuta in stagione.

Come anticipato, però, Bremer piace anche ad altri due club molto importanti. Il primo è il Bayern Monaco, che in estate perderà Sule (andrà al Borussia Dortmund a parametro zero) ed avrà dunque bisogno di un nuovo centrale. Il club bavarese ha osservato il giocatore del Torino da vicino durante il derby con la Juve: in quell’occasione è stato fra i migliori in campo e ha annullato completamente Vlahovic. Probabile, dunque, che lo scout ne sia rimasto impressionato.

LEGGI ANCHE -> Kessie è rottura totale con il Milan: inaspettato colpo di scena!

Il secondo top team è il Manchester United che, fra due settimane circa, dovrebbe mandare un osservatore in Italia per vederlo dal vivo. I Red Devils hanno in mente una rivoluzione per l’estate e sono alla ricerca di rinforzi per tornare ai livelli di un tempo.

Ad ora l’Inter sembrerebbe in vantaggio, ma l’inserimento di Bayern Monaco e Manchester United potrebbe rappresentare un grande pericolo.