Gigi Buffon, in amore vince il calcio: la scelta del portiere

Gigi Buffon attualmente uno dei giocatori più chiacchierati della serie A italiana, in attesa di scoprire cosa sta succedendo davvero tra lui e la compagna Ilaria D’Amico… ecco che arriva la clamorosa decisione presa sulla carriera.

In questi ultimi giorni Gigi Buffon è stato definito uno degli highlander del calcio italiano, il portiere ha smesso di vestire la maglia della Juventus ma ha subito ha deciso di mettersi in gioco con quella del Parma che rimanda ancora una volta l’idea di un possibile addio alla carriera da parte dell’atleta.

Non è la prima volta che per Buffon si parla di guantoni appesa al chiodo, ma se per lui tutto sembra essere messo in chiaro da un punto di vista sportivo, sembrerebbe invece che è la vita sentimentale del portiere non vada poi così tanto bene… un rumors che diventa più potente soprattutto dopo l’ultima decisione messa in atto Gigi Buffon.

In amore vince il pallone?

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, in tutti questi anni una delle certezze che riguarda da vicino la vita di Gigi Buffon bene in primo piano in modo assoluto la sua carriera da portiere, la quale oggi continua appunto nel Parma.

A quanto pare, il rinnovo contrattuale la voglia di continuare a giocare anche una volta raggiunti cinquant’anni sarebbe l’unica certezza che Gigi Buffon ha 46 anni ha fornito ai propri tifosi… mentre l’attenzione dei media continua a rimanere altissima sulla fantomatica crisi che avrebbe investito e travolto il rapporto con la compagna Ilaria D’Amico.

Tutto sulla crisi tra Ilaria D’Amico e Gigi Buffon

La notizia in questione è stata diffusa solo pochi giorni fa da alcune riviste di cronaca rosa, la quale non lascia presagire nulla di buono per la famosissima coppia dato che si parla di una fitta crisi che avrebbe indotto Ilaria D’Amico a lasciare definitivamente Gigi Buffon. Le motivazioni celate dietro questa decisione sarebbero da ricondurre alla voglia del portiere di continuare ancora la carriera in campo, insieme al desiderio della giornalista di convolare a nozze dopo tanti anni di amore.

I rumors a cui abbiamo fatto riferimento ancora oggi non trovano in alcun modo una reale in conferma, dato che la giornalista e il compagno preferiscono mantenere il massimo riserbo su ciò che sta succedendo nella loro sfera familiare. Nel frattempo, sembrerebbe proprio che Gigi Buffon abbia tutte le intenzioni di gettarsi a capofitto sul proprio lavoro e quindi la carriera calcistica.