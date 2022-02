Kessie è rottura totale con il Milan: inaspettato colpo di scena!

È ormai rottura totale fra Kessie ed il Milan: il centrocampista ivoriano è pronto a lasciare il club rossonero dopo un inaspettato colpo di scena.

Franck Kessie lascerà il Milan al termine della stagione (salvo clamorose sorprese): il centrocampista è nel mirino di un top club europeo.

La storia fra il Milan e Franck Kessie si avvia verso il capitolo conclusivo. Il centrocampista ivoriano, arrivato dall’Atalanta dopo un duello di mercato con la Roma nel 2017, avrebbe definitivamente deciso di non rinnovare il proprio contratto con i rossoneri.

La vicenda è ormai nota: il numero 79 è in scadenza e, durante la scorsa estate, aveva annunciato pubblicamente che avrebbe rinnovato all’inizio della stagione corrente. La firma, tuttavia, non è mai arrivata per divergenze sul lato economico. Ora, sul centrocampista ivoriano, ci sarebbero già diversi top club, anche se una squadra avrebbe già mosso dei passi concreti.

Milan, Kessie dice addio

Durante l’estate sembrava una formalità, ma così non è stato: il rinnovo di contratto di Kessie sembra ormai impossibile. Il club rossonero ha più volte ribadito che ha dei paletti economici da rispettare e che non ci saranno eccezioni: le richieste del centrocampista sarebbero state ritenute eccessive.

Dopo Donnarumma e Calhanoglu, dunque, la storia si ripete: Kessie dirà addio al Milan a parametro zero, privando così il club della possibilità di mettere a bilancio una plusvalenza.

Il calciatore, intanto, è stato fischiato dal pubblico rossonero, che ha anche esposto uno striscione dai toni duri. Pioli lo protegge pubblicamente, ma il suo futuro sembra ormai segnato: un top club è pronto a fare sul serio per ingaggiarlo da svincolato.

Un top club su Kessie, ma c’è anche uno scenario a sorpresa

Kessie vivrà i suoi ultimi mesi con la maglia rossonera e poi lascerà il club a parametro zero. Sul centrocampista ivoriano è molto forte l’interesse del Barcellona, club che sta già pianificando il futuro per accontentare Xavi. L’allenatore spagnolo ha avuto un ottimo impatto con la realtà blaugrana e la dirigenza cercherà di assecondarlo sul mercato.

Le parti si sarebbero già incontrate: l’agente avrebbe parlato con la dirigenza del Barça in un incontro conoscitivo, ma la pista sembra diventare sempre più concreta. I mesi conclusivi della stagione saranno decisivi, ma un’altra squadra potrebbe inserirsi a sorpresa.

Infatti, l’Inter sarebbe molto vigile e potrebbe ripetere un Calhanoglu-bis. I nerazzurri, comunque, hanno un’altra priorità a centrocampo (Frattesi) e al momento sono abbastanza freddi sul fronte Kessie. Tuttavia, il cambio di sponda del Naviglio non è da ritenere impossibile.