Mbappé esce allo scoperto ed esprime il suo malcontento: “Ecco cosa mi fa infuriare”

Il campione francese del Paris Saint-Germain esprime tutta la sua frustrazione. Ecco cos’è che proprio non gli va giù: la condizione non è facile.

Non è ormai un segreto che l’attaccante francese del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé lascerà a zero la sua squadra il prossimo 30 giugno.

Con l’assist arrivato nell’ultima partita contro il Saint-Étienne (oltre ai due goal firmati) è arrivato per la prima volta in carriera in doppia cifra sia nei gol che nei passaggi decisivi in Ligue1 (è attualmente a 14 gol e 10 assist). Con la doppietta segnata è inoltre diventato il secondo miglior marcatore della storia del PSG, raggiungendo a 156 reti un certo Zlatan Ibrahimovic e posizionandosi alle spalle del solo Edinson Cavani, che di gol con i parigini ne ha segnati 200.

Tutto questo in meno di 5 stagioni ed in appena 205 partite, dato che Mbappé è arrivato all’ombra della Tour Eiffel nel 2017 per la modica cifra, si fa per dire, di 180 milioni di euro.

Altri due piccoli passi verso la grandezza per il campione del mondo che il prossimo 20 dicembre compirà appena 24 anni, motivo per cui Leonardo sta facendo di tutto per trattenerlo a Parigi, nonostante le forti pressioni che arrivano da Madrid.

Florentino Perez ha infatti in mente creare, insieme a Vinicius, Benzema e possibilmente anche Haaland, uno degli attacchi più forti che si sia mai visto nella storia del calcio, rendendo nuovamente il Real una potenza mondiale mai vista. Per farlo sta offrendo a Mbappé uno stipendio faraonico di circa 50 milioni di euro l’anno, che farebbero del classe 1998 il giocatore più pagato al mondo.

Recentemente intervistato, il campione francese ha espresso tutta la sua frustrazione circa una situazione che non lo fa stare sereno.

LEGGI ANCHE -> Juventus, ci risiamo: nuove polemiche all’ordine del giorno

“Mi fa innervosire troppo”

Ciò che va ad influire molto sul morale del francese è addirittura il videogioco di calcio Fifa22 ed in particolare la modalità di gioco Fifa Ultimate Team (FUT), che permette ai player di creare la propria squadra dei sogni in base ad alcuni parametri di intesa basati su nazionalità e campionato.

“Non gioco più a FUT, ha un impatto negativo sul mio morale, è frustrante e la cosa non è positiva” sono le dichiarazioni dell’attaccante francese. Mbappé, con il suo 91 di valutazione. è uno dei giocatori più forti di tutto il gioco, alle spalle di Leo Messi (93) e Robert Lewandowski (92), ed insieme a Momo Salah, Neymar, Kevin De Bruyne, Benzema e Cristiano Ronaldo (91). E questo solo per la valutazione base, dato che di Mbappé sono uscite altre carte speciali di valutazione 92, 93 ed addirittura 97.

LEGGI ANCHE -> FIFA e UEFA, pugno durissimo con la Russia: ecco cosa cambia e l’impatto sul nostro campionato

Kylian è anche, da due anni a questa parte, l’uomo copertina del gioco di calcio più giocato per console di nuova generazione, ma questo commento potrebbe certamente far rompere qualcosa nei rapporti tra il publisher EA Sports e il campione francese. Vedremo se l’anno prossimo in copertina ci sarà ancora lui o verrà scelto un altro calciatore.