Juventus – Le parole di Arrivabene spiazzano i tifosi: sogno spezzato

Nel giorno della festa per gli addii di Chiellini e Dybala, l’amministratore delegato della Juventus Maurizio Arrivabene ha spiazzato i tifosi con dichiarazioni sorprendenti.

La Juve ha chiuso l’ultima gara in casa pareggiando con la Lazio per 2-2. È stata l’occasione per i tifosi bianconeri di salutare due giocatori che, al termine della stagione, lasceranno la squadra: Giorgio Chiellini e Paulo Dybala. Il primo ha omaggiato il proprio pubblico ringraziando con grandi sorrisi ed un giro di campo dopo aver giocato i primi 17 minuti della partita, mentre l’argentino non è riuscito a trattenere le lacrime.

Due addii diversi, ma che hanno sancito la fine del periodo juventino per due dei giocatori più amati dalla tifoseria e che hanno dato un grande contributo ai recenti successi.

Intanto, però, l’attenzione è anche rivolta all’extra-campo: delle dichiarazioni dell’AD Maurizio Arrivabene hanno spiazzato tutti.

Arrivabene spegne l’entusiasmo: la sua frase è una sentenza

Lo Stadium ha reso omaggio a Chiellini e Dybala: entrambi lasceranno la Juve per prendere strade diverse. Di conseguenza, c’era un clima di grande euforia fra i tifosi bianconeri, accorsi numerosi allo stadio per assistere all’ultima gara casalinga della propria squadra.

Questa occasione ha anche ricordato quanto sia importante il futuro: la stagione si chiuderà senza trofei e al quarto posto in classifica, ma dalla prossima stagione c’è l’intenzione di tornare competitivi pur perdendo due pilastri dei recenti trionfi juventini.

In tal senso, il calciomercato sarà fondamentale. Inevitabilmente, ci saranno anche altri addii oltre a quelli di Chiellini e Dybala e, di conseguenza, saranno necessari dei rinforzi.

Ogni reparto subirà delle modifiche, ma il diktat dovrebbe essere quello di mantenere la stabilità economica come priorità.

Occhi puntati, dunque, anche sui parametri zero come, per esempio, Paul Pogba. In questi giorni circola con insistenza un’indiscrezione circa un suo possibile ritorno a Torino.

La possibilità di rivedere Pogba in bianconero ha scatenato l’entusiasmo della tifoseria bianconera. Il francese è in scadenza di contratto ed è già stato ufficializzato il suo addio al Manchester United. Come noto, è andato in scena un lungo incontro fra la dirigenza della Juve e l’entourage del calciatore (dopo la scomparsa di Raiola, è Rafaela Pimenta a condurre le trattative).

La situazione attuale

Pogba ha già rifiutato la proposta del Manchester City e, al momento, avrebbe le offerte di Juve e PSG sul tavolo. Tuttavia, l’AD Maurizio Arrivabene ha prontamente smorzato l’entusiasmo della tifoseria: “Pogba è un giocatore dello United. I suoi procuratori sono anche quelli di nostri giocatori, normalmente ci si incontra. Pogba non era il soggetto dell’incontro, prima dovremmo parlare con lo United”.

Il riferimento al dialogo con il Manchester non è per una trattativa, poiché il giocatore è in scadenza di contratto, ma si tratta di una procedura che, in questi casi, prevede una comunicazione ufficiale per formalizzare la trattativa con un tesserato.

Le dichiarazioni di Arrivabene hanno allontanato Pogba dalla Juve, ma le sue parole potrebbero essere delle semplici smentite di rito (come già accaduto in passato con Vlahovic).

Ad ogni modo, si avrà maggiore chiarezza entro i prossimi giorni: la pista che riporta il francese a Torino non è da escludere.