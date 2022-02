Isco il suo futuro si tinge di azzurro! L’incredibile pista che fa sognare i tifosi

Sembrava tutto fatto per l’approdo di Isco alla Fiorentina, ma come insegna il calciomercato, tutto può sempre succedere: i tifosi sono letteralmente impazziti al pensiero!

Nonostante le insistenti voci dell’ultima sessione di mercato, l’accordo tra Isco, giocatore del Real Madrid e la Fiorentina sembra sembra essere saltato.

Come noto, il contratto con i blancos dell’ex Valencia e Malaga scadrà il prossimo giugno 2022 e non sembrano esserci margini per un rinnovo. L’esperienza madrilena sta terminando nel peggiore dei modi per il classe ’92, che quest’anno ha giocato solo 11 partite in Liga, solo 3 da titolare e mai per tutti i 90′.

Viste queste premesse, una sua permanenza sembra del tutto esclusa e dunque Isco può già da adesso mettersi d’accordo con un altro club e firmare un precontratto.

Sembrava tutto fatto per il suo approdo alla Fiorentina. La squadra viola ha perso Vlahovic nella recente sessione di mercato, reinvestendo i soldi con gli acquisti di Cabral, Piatek e Ikoné, e lo spagnolo sarebbe stata la ciliegina sulla torta per cercare l’assalto alla zona Champions League.

La trattativa però sembra essersi arenata definitivamente, dato che si è registrato nelle ultime ore il clamoroso interesse di altri top team proveniente dal nostro campionato.

LEGGI ANCHE -> Inter, Milan e Juve beffate: scaricate dal calciatore per una concorrente

L’Italia resta la priorità

I club entrati nell’asfissiante corsa al trequartista sono il Milan di Stefano Pioli e la Juventus di Max Allegri. Entrambe le squadre sono da tempo estimatrici del fantasista spagnolo e non è una novità che siano dunque interessate ad ingaggiarlo.

Il Milan aveva già provato a portarlo in rossonero quest’estate, tentando di dare un modello da seguire a Brahim Diaz per e far crescere il giocatore scuola Real Madrid all’ombra di uno che la camiseta blanca l’ha indossata per molto tempo. Il ruolo di trequartista è proprio quello che più si addice alle caratteristiche del numero 22 madridista, e Pioli stravede per il suo talento.

La Juventus pensa ad Isco come eventuale rincalzo di Paulo Dybala. L’argentino è una seconda punta, utilizzata talvolta quest’anno come trequartista, ruolo che interpreta bene ma che non è la sua propensione principale. Il mancato rinnovo della Joya impone ai dirigenti bianconeri di correre ai ripari, e Isco sarebbe perfettamente incastrato nel 4-2-3-1 che ha in mente Allegri, con Vlahovic a fare l’attaccante, Chiesa sulla fascia e Isco centralmente, aspettando il padrone dell’altra fascia di competenza.

Anche in Inghilterra sembrano interessate al giocatore, su tutti si registrano le avance del Manchester United, che si sta guardando intorno per cercare un sostituto di Pogba. Isco però sembra aver dato priorità alla meta italiana.

LEGGI ANCHE -> Roma, Mourinho sogna un giocatore dello United: si può fare!

Probabilmente il motivo per cui la trattativa con i viola si è arenata è proprio per l’inserimento di Milan e Juventus che fanno più gola al 29enne. Il talento del giocatore non si discute certamente, anche se sta vivendo una fase di flessione della sua carriera.