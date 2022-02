Roma, Mourinho sogna un giocatore dello United: si può fare!

José Mourinho ha individuato un giocatore del Manchester United come possibile rinforzo della Roma. Ecco il clamoroso nome e l’identikit del calciatore.

La Roma aspetta la finestra di mercato estiva per regalare ulteriori rinforzi a José Mourinho. Il tecnico lusitano in più occasioni ha risentito la mancanza di giocatori di esperienza nella propria rosa. Per questo la dirigenza giallorossa è pronta ad accontentarlo, portando all’Olimpico degli innesti importanti.

Nella prossima sessione di mercato José Mourinho vorrebbe dei rinforzi per la propria difesa, soprattutto in vista della probabile partenza di Chris Smalling, che con ogni probabilità lascerà i giallorossi in estate. Mou avrebbe per questo motivo puntato gli occhi su un difensore della Premier League che ha già allenato nel Manchester United.

Nella scorsa sessione invernale anche un altro club italiano voleva portare il difensore in Serie A: il Milan, che, com’è ben noto, vuole rinforzare la propria difesa, ma la trattativa non ha avuto esito positivo. Ma in questo caso, con la Roma che punta fortemente a lui, il trasferimento potrebbe andare in porto.

Ecco di chi si tratta.

Mou, occhi puntati sul difensore dello United

La Roma di José Mourinho starebbe valutando l’acquisto di un difensore del Manchester United. Il giocatore in questione in questa stagione non rientra con continuità nelle rotazioni dei Red Devils e cambierebbe aria volentieri e vedrebbe la Serie A di buon occhio, soprattutto al pensiero di essere allenato un’altra volta da un tecnico vincente come Mou.

Il calciatore in questione è Eric Bailly, il difensore ivoriano classe 1994. È un centrale in grado di ricoprire tutti i ruoli della retroguardia, forte fisicamente e con parecchia esperienza europea e con la nazionale della Costa d’Avorio, con la quale è stato impegnato fino a poco fa nella Coppa d’Africa.

L’identikit del giocatore

Bailly ha una storia difficile, in quanto cresciuto in totale povertà tra le strade di Abidjan. Ma la sua passione più grande l’ha salvato a 15 anni: un osservatore dell’Espanyol rimase stupefatto dalla sua qualità durante un torneo giovanile organizzato in Burkina Faso e lo portò nel club catalano. L’esordio in prima squadra è avvenuto nella stagione 2014/15. Nel gennaio dello stesso anno si è trasferito al Villarreal.

Ma José Mourinho lo volle a tutti i costi per il suo United nell’estate 2016, facendo sborsare ai Red Devils ben 38 milioni di euro. Le prime stagioni furono trionfali per il difensore, ma con il tempo il suo impiego è andato a scemare, fino al quasi inutilizzo di questa stagione, che gli hanno fatto storcere il naso e sognare una realtà professionale nuova.