Juan Mata, tra i due litiganti il terzo gode: ecco il club italiano che può beffare tutti

Juan Mata ha ormai terminato di fatto la sua esperienza al Manchester United: sulle sue tracce Inter e Milan, ma c’è un terzo club di Serie A che potrebbe beffare la concorrenza. Contatti avviati, tifosi scatenati sul web!

Il termine della stagione si avvicina e le squadre di Serie A sono già al lavoro per programmare al meglio la prossima annata. Il calciomercato potrebbe concretamente portare in Italia un giocatore con un sinistro vellutato come pochi: Juan Mata.

Il campionato è apertissimo e queste ultime partite di Serie A decreteranno gli ultimi verdetti della stagione attuale. Nonostante il calciomercato estivo inizierà ufficialmente l’1 luglio, le dirigenze sono già al lavoro per migliorare ulteriormente il valore delle proprie rose.

Tra i giocatori che andranno in scadenza al termine di quest’anno ci sono molti nomi di altissimo livello, e tra questi non può sicuramente mancare Juan Mata. Il trequartista spagnolo del Manchester United da un paio di stagioni a questa parte non sta vivendo un buon momento di forma, ma il suo nome è sempre in cima alla lista dei desideri di molti club. Dotato di un mancino finissimo e una visione di gioco fuori dal comune, Mata potrebbe seriamente decidere di ripartire dalla Serie A.

Nonostante sia sparito dai radar da un po’ di tempo, Mata ha ancora 33 anni e tutte le qualità per fare la differenza in un campionato meno intenso della Premier League. La sua voglia di riscatto è altissima tanto che pare sia partita un’asta per aggiudicarselo.

La terza insospettabile che può fare il colpaccio: nessuno se lo aspettava

L’unico ostacolo tra Mata e la Serie A potrebbe essere rappresentato dall’attuale ingaggio dello spagnolo, che percepisce 10 milioni di euro all’anno al Manchester United. Inter e Milan avrebbero però già avviato i contatti con l’entourage del giocatore, disposto comunque a ridursi lo stipendio pur di rimettersi in gioco ad alti livelli.

Tra Marotta e Maldini è però emerso nelle ultime ore anche l’interessamento di un altro club italiano, il Napoli, portando la lotta scudetto anche sul piano del mercato. Come per il discorso che riguarda la vittoria del campionato, solo una di queste tre si aggiudicherà le prestazioni di Mata per le prossime stagioni. A differenza delle due milanesi, nessuno si aspettava l’interessamento degli azzurri che sembravano orientati su altri lidi, ma l’acquisto del trequartista spagnolo potrebbe rappresentare un’occasione d’oro per assicurarsi un giocatore di esperienza che ha ancora molto da dare.

La sfida tra le tre big è entrata nel vivo e non è destinata a concludersi al termine dell’ultima giornata di questo equilibratissimo campionato di Serie A.