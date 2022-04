Milan – colpo di scena, trattativa bloccata: si inserisce una diretta concorrente

By

Il Milan è vicino ad un colpo di mercato di livello europeo, ma una diretta concorrente di Serie A si è inserita nella trattativa: adesso può cambiare tutto.

I rossoneri avevano individuato il giocatore giusto da regalare a Pioli, ma un’altra squadra del campionato italiano ha mostrato il proprio interessamento: la trattativa ha preso una nuova svolta che non piacerà ai tifosi milanisti.

Il Milan, oltre che a tenere testa alla lotta scudetto, pensa anche al mercato della prossima estate. Sono tanti i movimenti in vista in ogni reparto della squadra, tra giocatori in scadenza di contratto e malumori. La dirigenza milanista sta progettando il Milan che verrà: ecco il punto della situazione.

Milan, le mosse del prossimo mercato

Il Milan pensa già alla prossima sessione di calciomercato: diversi i nomi che la dirigenza sta sondando e che vorrebbe regalare a Pioli. Il nome più caldo al momento è il difensore centrale del Torino Gleison Bremer, il quale sarebbe vicino all’approdo in rossonero a partire dalla prossima estate. Il giocatore brasiliano sarebbe l’investimento giusto per rafforzare la difesa: un obiettivo che il Milan ha già fissato da tempo.

La quasi certa partenza di Kessié a centrocampo obbliga invece i rossoneri a muoversi con premura, in quanto il giocatore ivoriano rappresenta uno dei giocatori fondamentali della rosa di Pioli: rimpiazzarlo sarà una delle priorità della prossima estate. Il nome individuato come sostituto avrebbe fatto comodo ai rossoneri, ma l’inserimento di un’altra squadra renderà difficoltosa la trattativa.

Milan, pronto lo sgambetto da parte di un top club di Serie A: chi la spunterà?

Il Milan nella finestra di mercato di gennaio aveva già trovato un accordo con Renato Sanches, il centrocampista del Lille. Tuttavia, per via delle elevate richieste di ingaggio da parte del calciatore la trattativa non aveva avuto esito positivo.

Adesso, però, la situazione è cambiata: Renato Sanches sarebbe disposto ad abbassare le pretese del suo ingaggio per cambiare aria e il Milan sarebbe l’opzione più apprezzata. Tuttavia, l’inserimento di un ulteriore club potrebbe aver cambiato le carte in tavola.

Il club che proverà a fare lo sgambetto al Milan è la Juventus: i bianconeri si sarebbero mostrati interessati a portare Renato Sanches all’Allianz Stadium. Maldini e Massara confidano, però, nella volontà del giocatore, che a questo punto sarà decisiva nel definire il suo futuro.