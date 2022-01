Juve, spuntano due pretendenti a sorpresa per Morata

L’arrivo di Vlahovic alla Juve spinge Morata lontano da Torino: il centravanti spagnolo ha degli estimatori all’estero. Qui i dettagli.

Morata e la Juventus potrebbero separarsi ad un anno e mezzo dal ritorno a Torino dello spagnolo. Il centravanti non vuole essere la riserva di Vlahovic.

L’arrivo di Vlahovic alla Juve potrebbe portare all’addio immediato di Morata. Il centravanti spagnolo, tornato in bianconero un anno e mezzo fa, è attualmente in prestito con diritto di riscatto dall’Atletico Madrid. Se il club aveva già in mente l’idea di non esercitare il proprio diritto al termine di questa stagione, l’acquisto del serbo potrebbe rappresentare la definitiva conferma di questa ipotesi.

L’ex Real Madrid piace molto a Xavi, che già ad inizio mercato lo aveva chiesto alla Juventus (via Atletico Madrid): i bianconeri hanno risposto negativamente data la fiducia di Allegri nel calciatore.

Tutto questo, però, è accaduto prima dell’affondo per l’ormai ex 9 della Fiorentina: ora Morata potrebbe lasciare Torino, ma la pista che porta in Catalunya è fredda per ora. Di seguito i dettagli.

Morata, addio immediato alla Juve?

L’ipotesi che Morata lasci la Juve è forte, ma non certa. La volontà del calciatore è quella di lasciare la squadra, ma la sua situazione non è di facile risoluzione, dato che è attualmente in prestito dall’Aletico Madrid. Proprio questo scenario rappresenta uno degli ostacoli maggiori per il suo passaggio al Barcellona, che nel frattempo ha anche preso Adama Traoré in prestito con diritto di riscatto.

Convincere i Colchoneros a cedere nuovamente Morata in prestito è molto complicato e la situazione finanziaria del Barcellona non permette un acquisto immediato (senza tener conto delle seguenti possibili difficoltà legate al tetto salariale). Per questi motivi, la possibilità di vederlo con la maglia blaugrana è molto bassa. Tuttavia, su di lui ci sarebbero due nuove pretendenti a sorpresa dalla Premier League.

La Premier League chiama

Date le difficoltà per un trasferimento in Spagna, nelle ultime giornate di calciomercato potrebbe accendersi il faro della Premier League. Morata ci ha già giocato con la maglia del Chelsea, ma non ha avuto un rendimento positivo con Conte prima e Sarri poi.

Attualmente ci sono due club alla ricerca di una punta: uno è il ricchissimo Newcastle (che ha già investito €30 milioni per Wood e quasi €50 milioni per Bruno Guimaraes) e l’altro è il Tottenham, club in cui ritroverebbe Antonio Conte e Fabio Paratici.

Gli Spurs in particolare vorrebbero un giocatore da poter alternare o affiancare a Kane, che al momento è l’unico bomber a disposizione dell’ex allenatore dell’Inter.

Anche l’Arsenal vorrebbe una nuova punta, ma, dopo aver seguito Vlahovic, vorrebbe un profilo giovane come quello di Isak (Real Sociedad).

Un eventuale affare potrebbe chiudersi nelle ultime ore del calciomercato, quando l’Atletico Madrid sarebbe più disposto a negoziare su una formula diversa dall’acquisto a titolo definitivo.