Milik rompe con il Marsiglia: il polacco è pronto al ritorno in Serie A

Milik e il Marsiglia sono vicini alla rottura definitiva. L’attaccante polacco potrebbe tornare a giocare in Serie A dopo l’esperienza con il Napoli.

Milik e il Marsiglia potrebbero presto dirsi addio: l’attaccante polacco chiede più spazio. Per lui potrebbero riaprirsi le porte della Serie A.

Milik e il Marsiglia potrebbero dirsi addio. Il centravanti polacco, infatti, è infastidito dalla mancanza di spazio derivante dall’arrivo di Bakambu durante la sessione invernale di mercato. L’ex Napoli, infatti, ha perso la titolarità in favore dell’ultimo arrivato e ha espresso il suo disagio in un’intervista: “Non abbiamo tante occasioni per segnare, è un problema evidente. Io e Bakambu possiamo giocare insieme, ma decide Sampaoli”.

Il centravanti ex Ajax ha realizzato un solo gol in Ligue 1 nell’arco di 786 minuti spalmati su 12 presenze: lo spazio è poco, le reti ancora meno.

Per questi motivi, Milik potrebbe lasciare la squadra per potersi rimettere in gioco dopo la brusca separazione con il Napoli e l’avventura non soddisfacente con il Marsiglia. Di seguito le sue possibili destinazioni.

Milik, la Serie A nel futuro?

Milik ha avuto un ottimo impatto sul Napoli non appena arrivato, ma due gravissimi infortuni ne hanno compromesso il rendimento. L’esperienza con la maglia azzurra si è chiusa bruscamente a causa di alcuni problemi contrattuali. Il polacco, negli ultimi mesi da giocatore del Napoli, è anche stato ad un passo dalla Roma durante quel celebre triangolo di mercato che avrebbe portato Dzeko alla Juve, ma tutto sfumò all’ultimo.

In seguito si è trasferito in Francia, dove lo ha accolto il Marsiglia durante il mercato di gennaio. Il primo periodo è molto positivo: 10 reti in 16 presenze. Durante la stagione seguente, però, il rendimento cala e lo spazio diventa sempre meno.

Milik è stato anche vicino alla cessione immediata: la Fiorentina, infatti, lo avrebbe sondato non appena accettata l’offerta della Juve per Vlahovic. I viola hanno poi virato su Cabral del Basilea. La stessa Juventus, che da tempo apprezza il polacco, si era interessata a lui prima di chiudere la trattativa per il centravanti serbo.

Le possibili destinazioni

Il mercato degli attaccanti sarà molto movimentato in estate, soprattutto in Serie A. Diverse squadre, infatti, andranno alla ricerca di un centravanti. Le principali formazioni che avranno necessità di un nuovo numero 9 saranno il Torino (che perderà Belotti) e il Sassuolo (data la possibile partenza di Scamacca). Tuttavia, anche l’Atalanta potrebbe cedere Zapata o Muriel nel caso in cui giungesse un’offerta irrinunciabile per uno dei due.

Anche le due romane potrebbero aver bisogno di una punta: Shomurodov non convince Mourinho come vice-Abraham e la Lazio è alla ricerca di un’alternativa ad Immobile. Il Milan, in passato accostato a Milik, potrebbe fare delle valutazione in base alle condizioni fisiche di Ibrahimovic, ma il recente acquisto di Lazetic potrebbe chiudere le porte ad un nuovo innesto.

Le possibilità di rivedere Milik, dunque, potrebbero essere in rialzo. Tuttavia, il polacco ha mercato anche all’estero. Ad oggi è molto prematuro parlare di trattative, ma le porte della Serie A potrebbero riaprirsi per lui.