Juve, svolta Morata: presa una decisione clamorosa che cambia il suo futuro

Morata è attualmente alla seconda stagione in prestito alla Juve dall’Atletico Madrid. Il club bianconero, dopo una lunga riflessione, avrebbe preso una decisione per il futuro dello spagnolo.

Morata sta vivendo una seconda vita juventina. Lo spagnolo, infatti, era già stato a Torino tra il 2014 e il 2016, ma il Real aveva scelto di riprenderlo in squadra. L’anno scorso è avvenuto il ritorno: i bianconeri lo hanno ingaggiato dall’Atletico Madrid tramite una formula molto particolare: prestito oneroso a €10 milioni con diritto di riscatto a €45 milioni, con la possibilità di pagare una seconda rata di €10 milioni da scalare al riscatto per prolungare il prestito. La Juve ha scelto questa seconda ipotesi e, dunque, ha già versato €20 milioni di prestito oneroso, rimandando all’estate la scelta definitiva per il futuro del centravanti: ad ora servirebbero €35 milioni per il diritto di riscatto.

Juve, presa la decisione su Morata

A gennaio Morata è stato ad un passo dall’addio con direzione Barcellona. I blaugrana lo volevano su precisa indicazione di Xavi, ma alcune difficoltà legate alla doppia trattativa da condurre con Atletico e Juve hanno fatto tramontare questa ipotesi.

Inoltre, anche Allegri ha avuto un ruolo importante per la sua permanenza a Torino. L’allenatore lo ha convinto del fatto che l’arrivo di Vlahovic lo avrebbe aiutato a livello tecnico e tattico.

L’allenatore livornese, infatti, ha iniziato a schierarlo largo a sinistra nel tridente con il serbo e Dybala, ripercorrendo quanto fatto con Mandzukic durante la sua prima esperienza juventina. L’esperimento ha dato esito positivo e, verosimilmente, verrà portato avanti fino al termine della stagione.

Questa nuova dimensione di Morata ha aperto ad un nuovo scenario per il suo futuro: la Juve sta facendo delle valutazioni ed è pronta a prendere una decisione definitiva.

Morata, futuro più solido

Il Morata 2.0 piace ad Allegri, che ha sempre stimato l’attaccante spagnolo. L’allenatore punterà su di lui e sull’intesa che si creerà con Vlahovic per raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League.

Anche il centravanti è contento di questo nuovo ruolo e sarebbe felice di restare alla Juve, come dichiarato apertamente durante la conferenza stampa precedente alla sfida con il Villareal. Tuttavia, i €35 milioni del riscatto sono una cifra considerevole che spaventa i bianconeri. Per questo motivo, la dirigenza starebbe valutando di riscattare l’ex Atletico, chiedendo però uno sconto al club spagnolo.

Morata e la Juve, dunque, vorrebbero andare avanti insieme, ma i bianconeri sperano di ottenere un importante sconto. La cifra che potrebbe essere proposta sarebbe di €20 milioni circa per il riscatto che, sommati ai due prestiti onerosi, porterebbero a €40 milioni il costo totale dell’operazione.