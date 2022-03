Juventus – Allegri perde una pedina importante: il rifiuto è pesantissimo

La Juventus ha ricevuto un rifiuto inaspettato, Allegri perde una pedina importante per la sua squadra.

In una stagione molto tribolata, la Juventus continua a vivere un momento a dir poco complicato.

Nella stagione bianconera, più della posizione in campionato, pesa senza dubbio la dolorosa eliminazione dalla Champions League. Per la terza volta consecutiva la Juventus sì è fermata agli ottavi di finale. Come se non bastasse, la vicenda giudiziaria nei confronti della società di Andrea Agnelli completa un quadro tutt’altro che roseo.

Porte girevoli in attacco

Alla luce della stagione complicata, con ogni probabilità, in casa Juventus verranno attuati dei cambiamenti che coinvolgeranno il reparto offensivo della vecchia signora. Attacco che, nel corso di questa stagione, ha visto salutare Cristiano Ronaldo e arrivare Dusan Vlahović. È notizia degli ultimi giorni la fumata nera nell’incontro tra la dirigenza bianconera e l’entourage di Paulo Dybala. La Joya non rinnoverà con la Juve e potrà accasarsi in un’altra squadra a parametro zero.

Il grande rifiuto che ha fatto infuriare Allegri

Oltre a dover rimpiazzare l’argentino, la Juventus dovrà fare i conti con un’altra questione spinosa che riguarda un altro attaccante. Si tratta di Alvaro Morata, in prestito per il secondo anno ai bianconeri dagli spagnoli dell’Atletico Madrid. Nell’ultimo periodo lo spagnolo ex Chelsea ha beneficiato dell’acquisto di Vlahović. Dall’addio di Ronaldo, infatti, tutto il peso dell’attacco bianconero è ricaduto sulle spalle di Morata che, sia per caratteristiche sia per la troppe pressione, ha segnato molto meno di quello che aveva fatto il fuoriclasse portoghese. Con l’arrivo del serbo dalla Fiorentina, la posizione di Morata è cambiata, venendo impiegato più defilato in appoggio a Vlahović. Avere un’attaccante di riferimento a fianco mette in luce le caratteristiche di Morata e il suo rendimento nell’ultimo periodo l’ha dimostrato.

Il futuro dello spagnolo alla Juventus, però, non è così certo. Al temine di questa stagione, e quindi dei due anni di prestito, i bianconeri possono riscattare il giocatore dall’Atletico per 35 milioni. Troppi, al momento, per le casse juventine che avrebbero chiesto ai colchoneros un forte sconto, di 15-20 milioni, sulla cifra pattuita per il riscatto. L’Atletico vorrebbe che la Juventus rispettasse l’accordo siglato due anni fa e non sarebbe affatto convinto di uno sconto così grande. Le strade di Morata e della vecchia signora potrebbero, quindi, dividersi anche se il calciomercato ci ha sempre abituato a tante sorprese e per i bianconeri la speranza continua ad essere viva.

