Gasperini perde una pedina fondamentale: arriva l’esito negativo

Arrivano pessime notizie dall’infermeria dell’Atalanta: gli esami sottoposti al giocatore hanno dato l’esito che nessuno dei tifosi si augurava.

La stagione maledetta dal punto di vista degli infortuni per l’Atalanta continua. Gasperini sarà costretto a rinunciare a uno dei giocatori più determinanti della rosa ancora per molto.

L’Atalanta deve fare i conti con gli ennesimi problemi fisici che hanno ridotto all’osso la rosa in molte partite di questa stagione. Domenica pomeriggio arriverà il Napoli al Gewiss Stadium, per un big match molto importante per entrambe le compagini. Le assenze colpiranno anche la squadra ospite, che dovrà fare a meno di giocatori come Rrahmani, Di Lorenzo, Anguissa e Osimhen.

Questa partita però dirà molto sulle ambizioni stagionali di entrambe: in caso di vittoria infatti, la squadra di Gasperini potrebbe ancora credere nel quarto posto sfruttando lo scontro diretto tra Juventus e Inter. Infatti se i nerazzurri riuscissero a ottenere i tre punti nel derby d’Italia, l’Atalanta andrebbe a sole cinque lunghezze dai bianconeri che hanno tra l’altro una partita in più.

Questo campionato è più equilibrato che mai e l’impressione è che tutto possa essere aperto fino a che la matematica non lascerà dubbi. Gian Piero Gasperini deve però fare i conti con una notizia dell’ultima ora che non farà sicuramente piacere a lui e a tutti i tifosi bergamaschi.

LEGGI ANCHE –> Il bomber è ad un passo dal Milan: l’incredibile soffiata di Klopp spiazza tutti

Atalanta, quell’assenza che pesa come un macigno

La Dea subito dopo la partita contro il Napoli sarà impegnata in un’altra sfida fondamentale per la stagione: l’andata dei quarti di finale di Europa League. La squadra di Gasperini, l’unica italiana ancora rimasta in gioco insieme alla Roma in Conference League, dovrà partire alla volta della Germania per affrontare il Lipsia di Domenico Tedesco giovedì pomeriggio alle 18:45.

In questo momento decisivo della stagione, l’Atalanta dovrà già fare a meno di due giocatori fondamentali come Ilicic e Zapata. Entrambi, alle prese con i rispettivi problemi, sono fuori da tanto tempo e sperano di riuscire a rientrare il prima possibile per aiutare la squadra a concludere al meglio questa stagione. In dubbio c’è anche Boga, alle prese con un fastidio al ginocchio da valutare. Chi sicuramente sarà costretto invece ad alzare bandiera bianca contro il Napoli è il capitano della Dea, Rafael Toloi. Il difensore italo-brasiliano ha rimediato una lesione di primo grado al flessore destro nella partita contro il Bayer Leverkusen. La speranza per Gasperini è quella di recuperarlo per la partita di giovedì contro il Lipsia, anche se non si vorranno forzare i tempi per evitare di peggiorare la situazione.

LEGGI ANCHE –> Chelsea, ex bomber confessa una pesante verità: “Abramovich? Ecco cosa succederà”

Quel che è certo è che l’Atalanta è arrivata alla resa dei conti: queste due partite sono uno snodo fondamentale per il finale di stagione della Dea.