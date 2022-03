Ciro Immobile, il lutto che ha stravolto la vita del calciatore: lo struggente messaggio di addio

By

Tragico lutto nella vita di Ciro Immobile, a raccontare tutto nel dettaglio è stato lo stesso calciatore con il cuore affranto e ferito dall’ terribile scomparsa.

La notizia nel corso degli ultimi giorni ha fatto in men che non si dica il giro del web, lasciando i tifosi di Immobile davvero senza parole.

Si tratta di un addio arrivato nella vita del calciatore all’improvviso, proprio quando tutto per lui e la sua famiglia sembrava andare per il meglio dopo un importante traguardo raggiunto al quale aveva lavorato davvero tanto. Ecco cos’è successo nel dettaglio nella vita del calciatore.

Tragico lutto per Ciro Immobile

Come abbiamo avuto modo di spiegare anche in occasione della pubblicazione di articoli precedenti, Ciro Immobile nel corso degli anni ha sempre cercato di mantenere il massimo riserbo sulla vita privata, nonostante lui e la moglie Jessica siano molto presenti sui social network, dato che la donna ad oggi è diventata una tra le social influencer più amate del panorama italiano.

Recentemente, però, Ciro Immobile era balzato all’attenzione dei media grazie al racconto della storia del piccolo Alessio, il bambino gravemente malato che aveva espresso il desiderio di incontrare il calciatore della Lazio, sogno che la famiglia aveva cercato in ogni modo di esaudire così come dimostrato anche dalle foto scattate in occasione del loro incontro… un momento bellissimo rimasto anche nella memoria di Ciro Immobile.

“Hai lottato come un leone”

A tenere banco nel mondo del web in queste ore troviamo il messaggio scritto da Ciro Immobile e condiviso nella sua pagina Instagram, in memoria del bambino che solo pochi mesi fa aveva tentato di tutto per incontrarlo.

Il piccolo Alessio, infatti, è venuto a mancare solo pochi giorni fa a seguito del grave male con il quale l’ottava da moltissimo tempo e che aveva reso la sua infanzia diversa da quella di tutti gli altri bambini. A ricordare il piccolo eroe anche Ciro Immobile che nella sua pagina Instagram ha scritto il seguente messaggio: “Hai lottato come un leone, mi mancherai. Ciao campione fai buon viaggio“.