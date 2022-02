Juventus, brutte notizie per i tifosi: pesante indiscrezione scuote l’ambiente!

La Juventus ha deciso il prossimo destino di uno dei suoi giocatori più importanti. Ecco di chi si tratta ed il punto della trattativa.

La Vecchia Signora progetta già la squadra del futuro: i bianconeri non vogliono farsi trovare impreparati alla prossima stagione. Tra rinnovi di contratto, acquisti e cessioni il prossimo mercato invernale sarà senza dubbio movimentato e potrebbe regalare grandi sorprese.

Dopo un inizio di stagione complicato la Juventus si è rimessa sulla retta via, tornando a convincere in campionato e aspettando di giocarsi gli ottavi di Champions League. I bianconeri sono infatti al 4° posto in classifica di Serie A e, nonostante Allegri sostenga che ormai la corsa scudetto sia un affare impossibile, scalano sempre di più la vetta. Nell’ultimo turno hanno pareggiato all’ultimo respiro contro l’Atalanta, la rivale diretta per il quarto posto: un pareggio arrivato in extremis grazie ad un gol di Danilo. In Champions League invece aspettano la sfida contro il Villarreal allo Stadio de la Céramica, una sfida sulla carta non impossibile, ma che la Juve non vuole assolutamente sottovalutare, perché la Champions è la Champions e può succedere di tutto.

Ciò che probabilmente ha animato più gli animi in casa Juventus è stato l’arrivo di Dusan Vlahovic nella sessione di mercato invernale. L’arrivo del serbo ha ridato la giusta grinta e il carattere necessario per ripartire in questa stagione. Ma la Juve torna a pensare al mercato, in particolare alla situazione di alcuni giocatori in scadenza. Ecco nel dettaglio la situazione.

LEGGI ANCHE –> Juventus, sondato il sostituto se parte Alex Sandro: la decisione spiazza tutti

Juventus, il giocatore resta o va via?

La Juventus, oltre che al rinnovo di Paulo Dybala, sta pensando anche al rinnovo di un altro giocatore, al momento in bilico dato che non ha ancora trovato un accordo né firmato. Il giocatore in questione è un ala destra che gioca nei bianconeri dal 2017.

LEGGI ANCHE –> Barcellona, mossa a sorpresa: mirino su due difensori top della Serie A

Il calciatore in questione è Federico Bernardeschi, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. La situazione tra club e giocatore è concorde: entrambi vogliono continuare assieme.

Nelle prossime settimane ci saranno alcuni incontri per parlarne, con la società bianconera che vorrebbe risparmiare circa un milione di euro a stagione. Al momento Bernadeschi guadagna 4,5 milioni l’anno e l’accordo sarebbe dunque ridiscusso su basi differenti: potrebbero volerci più incontri per trovare la giusta soluzione per entrambi le parti, vogliose di trovare un patto al più presto per continuare assieme.