Real Madrid, futuro di Isco sempre più certo: spunta pista italiana

Secondo i quotidiani spagnoli Isco sarebbe ormai ai titoli di coda della sua esperienza nel Real Madrid e si fa strada un futuro clamoroso in Italia.

Dalla Spagna ne sono certi. Dopo 9 anni con addosso la camiseta blanca, il giocatore sarebbe pronto all’addio al club.

Il giocatore, classe ’92 che ha già deciso il suo futuro è Isco. Lo spagnolo in scadenza a giugno, non sembrerebbe intenzionato a rinnovare il proprio contratto con i Galacticos. Il centrocampista è ricercato non solo in Europa, dal Qatar sarebbe arrivata un’offerta da capogiro.

Ci sono anche club italiani sulle sue tracce, in primis Juventus, Milan e Fiorentina. I rossoneri in fase di rottura con Frankie Kessie, in caso di una sua partenza, potrebbero concretamente aprire una trattativa con lo spagnolo.

L’unnico problema è lo stipendio che percepisce. I Blancos gli danno 7 milioni netti a stagione, cifra difficile da sostenere per le casse rossonere, in caso di trattativa Maldini certamente spingerebbe il calciatore ad accettare uno stipendio meno gonfiato ma probabilmente ricco di bonus.

Le destinazioni

Il contratto dello spagnolo ex Malaga, scadrà ufficialmente nel Giugno del 2022 e sembra che ne il Real Madrid, ne il calciatore abbiano intenzione di rinnovarlo. Isco, alla soglia dei 30 anni, vorrebbe quindi sperimentare un’esperienza all’estero.

Come detto il giocatore è ricercato da molti club europei. Più probabile che il giocatore scelga la Premier League al posto della Serie A, dove i club possono offrire al 30enne un sostanzioso accordo economico. Nonostante ciò la pista italiana secondo i media spagnoli non è assolutamente da escludere, anzi il giocatore potrebbe scegliere una destinazione blasonata per arricchire il proprio pedigree. Club come la Juventus o l’Inter potrebbero tranquillamente accontentare economicamente il calciatore. In Premier invece In pole ci sarebbero il Leicester e l’Everton, occhio anche al Manchester United che se dovesse partire Pogba andrebbe in cerca di un sostituto.

In due stagioni in Andalusia, Isco è stato capace di segnare la bellezza di 17 reti, attirando su di sé le attenzioni del Real Madrid, che è arrivato a sborsare la cifra di 30 milioni di euro per portarlo alla corte di Carlo Ancelotti nel luglio 2013.

Con le merengues l’esordio è da urlo, dato che mette a segno un assist e un gol all’86’ per ribaltare il Betis. Al Real Madrid vince tutto quello che un calciatore può vincere in carriera, comprese 4 Champions e 4 mondiali per club, oltre che due titoli di campione di Spagna, giocando in totale 347 match e segnando 53 reti e oltre 50 assist.