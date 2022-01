Alessia Macari costretta a partorire da sola: “La bambina portata in un altro reparto”

Alessia Macari e Oliver Kragl sono ufficialmente diventati genitori per la prima volta della piccola Neveah, nata pochissime settimane fa in un momento davvero delicato per l’ex Ciociara di Avanti un altro.

Nel corso degli anni, Alessia Macari ha avuto modo di raccontare ai propri follower sui social la bellissima storia d’amore che da molti anni ormai la lega al centrocampista del Benevento Calcio. La coppia pochi anni dopo esser convolati a nozze ha reso partecipi gli utenti dei social e la cronaca rosa dell’imminente arrivo della prima figlia. Un giorno tanto atteso e che doveva essere speciale per Alessia Macari e il marito, ma che invece si è trasformato in un vero e proprio incubo.

L’ex Ciociara di Avanti un altro è stata costretta a partorire da sola senza il suo fianco Oliver Kragl, risultato positivo al Covid-19.

Alessia Macari costretta a partorire da sola

La nascita della piccola Neveah non è stata come sempre immaginata da Alessia Macari e il marito Oliver, nonostante le predisposizioni per la prevenzione del contagio della pandemia da Covid-19, dato che il centrocampista sarebbe dovuto entrare in sala parto accanto alla moglie.

Tutto ciò sarebbe stato possibile solo nel momento in cui sia l’ex di Avanti un altro che il centrocampista sarebbero risultati negativi alla tampone che l’ospedale effettua prima dell’ingresso in ospedale. Il risultato dell’esame, purtroppo, ha dato per entrambi esito positivo motivo per cui Oliver Kragl è stato fatto allontanare dalla struttura ospedaliera, mentre Alessia Macari ricoverata in isolamento in un reparto Covid.

“Mi ha messo a dura prova”

A raccontare tutto nel dettaglio e stata la stessa Alessia Macari attraverso la pubblicazione di un lungo messaggio nella sua pagina Instagram, qui dove si è lasciata andare ad un libero sfogo.

Nel post in questione, infatti, è possibile leggere le seguenti parole scritte dall’ex di Avanti un altro: “Il giorno prima di essere ricoverata sia io che Olli siamo risultati positivi al Covid-19, nonostante da sempre abbiamo osservato scrupolosamente tutte le precauzioni, compresa la vaccinazione. Sono stata costretta a partorire completamente da sola, senza mio marito. La bambina è negativa ma è stata comunque trasferita in un altro reparto e io non l’ho potuta vedere per 3 giorni, tempo che mi è sembrato un’eternità. Chiunque ha provato la gioia di essere madre credo possa capire il mio stato d’animo. All’interno del reparto Covid ho vissuto momenti davvero difficili che credo non dimenticherò mai. L’isolamento mi ha messo a dura prova”.