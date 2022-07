Ritorno eccellente a Trigoria: Mourinho lo aspetta a braccia aperte, è festa!

La Roma si prepara ad accogliere i volti nuovi a Trigoria: Mourinho, però, aspetta anche un ritorno eccellente in giallorosso ed i tifosi già lo acclamano.

L’allenatore portoghese prepara la nuova stagione ed è pronto ad accogliere i nuovi rinforzi, ma anche un ritorno di primo livello.

La Roma è reduce da una buona stagione, la prima di Mourinho nella Capitale: l’annata si è conclusa con il sesto posto in Serie A e con il trionfo in Conference League.

Il progetto della società si fonda sull’allenatore portoghese, che quest’anno avrà il compito di alzare ulteriormente l’asticella riprendendo dalla crescita evidente messa in mostra durante gli ultimi mesi della passata stagione. Per questo motivo, la dirigenza farà il possibile per accontentarlo sul mercato, regalandogli i rinforzi richiesti e necessari per accrescere il livello della rosa. Ci sono già stati tre nuovi innesti, ma il mercato è ancora lungo e molto dipenderà dalle eventuali operazioni in uscita. Intanto, però, ci sarà un ritorno eccellente a Trigoria.

Occasione d’oro in ritiro: Mourinho valuterà l’attaccante da vicino

Sono già tre i nuovi acquisti della Roma: Matic (arrivato su esplicita richiesta di Mou), Celik e Svilar. Tuttavia, come anticipato, ci saranno anche altri innesti: il primo nome sulla lista è quello di Frattesi, ma dovrebbero esserci anche dei movimenti in difesa. Molto dipenderà dalle eventuali cessioni, in particolare da quella di Zaniolo, che è un forte obiettivo della Juve.

Mourinho sta studiando la nuova Roma con l’obiettivo di accrescere il livello di competitività in Italia ed in Europa e, di conseguenza, il ritiro sarà di vitale importanza per valutare da vicino i giocatori e studiare nuove soluzioni.

Oltre ai tre nuovi acquisti, però, l’allenatore potrà contare su giocatori di ritorno dal prestito, tra cui uno che sarà particolarmente sotto esame: Justin Kluivert.

L’attaccante è reduce da due stagioni lontane da Roma passate in prestito al Lipsia e al Nizza. Ora farà ritorno in giallorosso e avrà la chance di giocarsi le sue carte per impressionare Mourinho ed ottenere una conferma che, al momento, pare improbabile.

Tuttavia, l’allenatore portoghese è stato uno dei primi estimatori di Kluivert, come testimoniato da quanto accaduto dopo la finale di Europa League del 2017 fra Manchester United e Ajax.

Dopo il triplice fischio che ha consegnato la coppa ai Red Devils, Mourinho si è diretto verso un giovanissimo Kluivert sorridendogli. Secondo diverse ricostruzioni, l’allenatore portoghese avrebbe fatto i complimenti al ragazzo per poi dirgli che un giorno sarebbe stato il suo attaccante.

Quel giorno potrebbe essere arrivato, ma l’ex Ajax dovrà fare di tutto per convincere lo Special One a puntare su di lui. Il ritiro, dunque, diventerà la sua occasione per mettersi in mostra e per dimostrare a Mourinho che aveva ragione nel 2017.