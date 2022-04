Juventus, scelto il sostituto di Dybala: gli indizi che portano l’attaccante a Torino

La Juventus ha scelto il sostituto di Paulo Dybala. Sono tanti gli indizi che fanno intendere l’approdo dell’attaccante a Torino.

I bianconeri corrono ai ripari per tamponare l’imminente addio di Dybala, che lascerà il club a parametro zero a giugno. La dirigenza ha puntato un attaccante e farà di tutto per portarlo a Torino: sono diversi gli indizi che lo avvicinano all’Allianz Stadium.

Dopo mesi di indecisione e trattative la Juventus e Dybala sono arrivati alla conclusione di salutarsi a fine stagione. L’attaccante bianconero non rinnoverà il suo contratto in scadenza e saluterà la corte di Allegri. Per questo motivo la dirigenza si è messa all’opera per trovare un nuovo sostituto all’altezza dell’argentino e dopo vari sondaggi sembra aver trovato il giocatore giusto.

Juventus, scelto il nuovo attaccante

La Juventus avrebbe puntato gli occhi su un attaccante della Premier League già corteggiato in passato. Questa volta, però, con l’imminente partenza di Dybala, i bianconeri farebbero sul serio e potrebbero fare una sorpresa ai tifosi, i quali aspettano impazienti novità dal mercato.

I nomi caldi affiancati all’attacco bianconero sono quelli del romanista Niccolò Zaniolo e del neroverde Giacomo Raspadori. Tuttavia, un terzo nome sembrerebbe quello che Max Allegri apprezza maggiormente.

Gli indizi che avvicinano l’attaccante a Torino

Il terzo nome sondato dalla Juventus sarebbe quello dell’attaccante del Manchester City Gabriel Jesus. L’attaccante brasiliano era già stato cercato l’estate scorsa, ma un anno dopo la dirigenza della Juve sarebbe ancora più intenzionata a portarlo a Torino per diversi motivi che renderebbero l’operazione possibile.

L’attaccante 24enne unisce sia tecnica che velocità, guadagna uno stipendio accessibile per la Juve (5 milioni a stagione) e piace molto ad Allegri. Può essere usato sia come esterno che come punta centrale: un attaccante perfetto per il 4-3-3 in programma per la prossima stagione.

Inoltre, sono vari gli indizi che rendono possibile un suo approdo. Su tutti lo scarso impiego che Guardiola ne sta facendo al City, dove con i possibili arrivi di Haaland e Kane potrebbe trovare ancora meno spazio.

Inoltre, Gabriel Jesus è un giocatore che sponsorizza Adidas, lo stesso sponsor dei bianconeri, un fattore importante che potrebbe rivelarsi fondamentale per indirizzare la trattativa. Il club bianconero sarebbe pronto a mettere sul tavolo 30 milioni e il Manchester City sarebbe pronto ad accettare per fare cassa prima della scadenza di contratto del brasiliano nel 2023.