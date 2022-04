L’allenatore della nazionale sorprende i tifosi italiani: “Ecco chi vincerà lo scudetto”

By

L’allenatore della nazionale ha spiazzato con una dichiarazione a sorpresa: ecco la quadra che vincerà lo scudetto secondo le sue previsioni. I tifosi italiani non si aspettavano questa sua preferenza!

L’allenatore della nazionale ha individuato la favorita alla vittoria dello scudetto. Secondo la sua opinione potrebbero esserci delle sorprese fino alla fine.

Il campionato di Serie A è giunto alla 31esima giornata. La corsa per lo scudetto è entrata nel vivo e le squadre al vertice non possono più sbagliare se vogliono conquistare il primo posto e la vittoria finale.

Il ct della nazionale si è esposto e ha detto la sua su chi, secondo la sua opinione, è più probabile possa vincere lo scudetto.

Serie A, la lotta scudetto è sempre più accesa

La lotta scudetto sarà sempre più serrata in queste ultime giornate di Serie A. Il Milan è l’attuale capolista con 66 punti, seguito dal Napoli a quota 63, dall’Inter a quota 60 e dalla Juventus a quota 59. Nel prossimo turno il Milan sarà impegnato contro il Bologna, mentre il Napoli giocherà in casa dell’Atalanta.

Ma la sfida più attesa è senza dubbio quella di domenica sera all’Allianz Stadium, dove avrà luogo la grande sfida tra Juve e Inter, che sarà decisiva e avvincente in ottica classifica. I nerazzurri hanno, però, ancora un match da recuperare (la sfida contro il Bologna).

LEGGI ANCHE –> Lazio – Sarri ed il clamoroso affare: il calciatore juventino dice sì all’ingaggio

La favorita allo scudetto secondo l’allenatore

L’allenatore della nazionale albanese Edy Reja ha rilasciato un’intervista ai microfoni di La Gazzetta dello Sport per parlare della sfida tra Atalanta e Napoli, le sue due ex squadre.

Reja ha individuato una squadra come quella che nel corso della stagione ha giocato meglio rispetto alle altre e che meriterebbe dunque di conquistare il titolo. Secondo il ct la squadra più da scudetto è il Napoli: per lui i partenopei hanno giocato una grande stagione e per un lungo tratto è stata la sua favorita numero uno.

Tuttavia, il ct ha evidenziato come il Napoli si sia un po’ perso con lo svolgersi della stagione: “Sono arrivati alcuni risultati negativi che mi hanno sorpreso, come le sconfitte in casa con Empoli e Spezia. O di recente il ko nello scontro diretto con il Milan al Maradona”.

LEGGI ANCHE –> Qatar 2022 – Possibilità concreta di ripescaggio per l’Italia!

Una situazione che ha permesso al Milan di recuperare campo e di essere adesso la capolista. Ma Reja ha lanciato un chiaro messaggio di carica al Napoli: “Nulla è ancora perduto“.