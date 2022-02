Inter il giocatore è pronto ad andarsene, è scontro con Inzaghi

By

L’Inter si muove sul mercato in uscita, pronto a fare le valigie un centrocampista che non rientra nei piani dell’allenatore.

L’Inter si prepara a salutare i giocatori che non rientrano nei piani dell’allenatore, il quale ha già comunicato alla società i piani per il futuro.

La beneamata a giungo dovrà dire addio, dalle ultime parole del suo agente, il portiere cresciuto nelle giovanili nerazzurre Ionut Andrei Radu, il quale non sembrerebbe gradire il trattamento fino ad ora riservatogli da mister Inzaghi.

Oltre al classe ’97 la squadra meneghina saluterà anche Aleksandar Kolarov che, molto probabilmente, a fine stagione appenderà le scarpette al chiodo, decisione che il serbo stava già maturando a gennaio. Chi invece dovrebbe rinnovare è Samir Handanovic, alla decima stagione con la società nerazzurra, in scadenza a giugno.

Insieme al capitano dovrebbe rinnovare un altro anni anche Andrea Ranocchia, anche lui in scadenza a giugno.

Leggi anche —> Inter, svolta sorprendente per un rinnovo: i tifosi tirano un sospiro di sollievo

Le mosse della società

L’Internazionale, molto probabilmente questa estate, saluterà un altro giocatore, entrato nelle grazie dei tifosi per essere stato decisivo in partite fondamentali per le stagioni nerazzurre. Si tratta dell’uruguagio Matias Vecino, che dopo 5 stagioni è pronto a cambiare maglia.

Il classe ’91 non sta trovando molto spazio nella formazione di Inzaghi e a 30 anni il giocatore vorrebbe avere ancora spazio per potersi esprimere. Il centrocampista ha varie pretendenti, la Lazio in primis, ma deve sbloccare l’indice di liquidità e ci sono anche Torino e Napoli.

I nomi di un sostituto variano ogni giorno. La società, senza dubbio, prima vorrà considerare se il prestito alla Sampdoria di Stefano Sensi sia servito al giocatore per riprendersi fisicamente e trovare la fiducia che da un po’ di tempo sembra avere smarrito.

Leggi anche —> Inter insidie europee per il rinnovo di Brozovic: ecco cosa sta accadendo

Nel caso in cui la società dovesse reputare indispensabile regalare al tecnico un centrocampista oltre a Frattesi, i nerazzurri sarebbero pronti ad aprire una trattativa con uno tra Kostic e Tolisso. Il primo ha ancora un anno di contratto con l’Eintracht Francoforte e per portarlo a Milano servono circa 20 milioni di euro, mentre il francese è in scadenza con il Bayern Monaco a giugno 2022.