PSG è rivoluzione: Pochettino a rischio ed è già pronto il sostituto

Il PSG si prepara a strappare la scena anche per la sessione estiva 2022 di calciomercato, da Parigi arrivano notizie di una probabile rivoluzione.

In Francia ne sono sicuri: il Paris Saint Germain, nel caso la squadra non riuscisse a centrare gli obiettivi programmati per questa stagione, è pronto a cambiare tutto.

Oltre a Kylian Mbappé che sembrerebbe dover approdare alla corte del Real Madrid, anche Di Maria è il prossimo a salutare la società parigina insieme a Icardi. Ma non solo i giocatori sono a rischio.

L’allenatore argentino Mauricio Pochettino, sembrerebbe ai titoli di coda della sua esperienza in terra francese. Il tecnico arrivato nel gennaio 2021 non sta convincendo la dirigenza che avrebbe già il nome per la panchina per la prossima stagione.

Il possibile nuovo allenatore della squadra francese sembrerebbe essere Zinedine Zidane, campione del mondo con la Francia nel 1998, vincitore di 3 Champions League da allenatore del Real Madrid.

Il sostituto eccellente è già sul taccuino

Il tecnico francese sarebbe pronto ad approdare sotto la Tour Eiffel nel caso in cui Pochettino non dovesse riuscire a vincere la Champions League e a riportare la Ligue 1.

L’attuale tecnico del PSG si trova bene e sembrerebbe essere riuscito nell’impresa di fare giocare bene tanti campioni insieme. In campionato la squadra sta andando forte con 16 punti di vantaggio sull’Olympique Marsiglia, secondo in classifica.

Nel caso in cui il Paris quest’anno non dovesse raggiungere i traguardi prefissati, la panchina, per la prossima stagione, verrebbe affidata a Zidane. L’ex Real Madrid, con l’eventuale cessione di Mbappé, chiederebbe un attaccante per sostituire il classe ’98.

Il sostituto è il giovane attaccante del Borussia Dortmund, Erling Håland. Il norvegese viene valutato 150 milioni di euro e dato che Kylian andrebbe via a parametro zero la società ha bisogno di vendere altri pezzi pregiati per portare il fuoriclasse 2000 a Parigi.