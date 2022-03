Abramovich dice addio al Chelsea, Tuchel distrutto: reazioni scioccanti dei calciatori

La decisione di Roman Abramovich di vendere il Chelsea ha scosso l’ambiente dei Blues. L’allenatore Thomas Tuchel è ancora incredulo: le reazioni dei calciatori sono scioccanti.

Roman Abramovich ha ufficialmente deciso di vendere il Chelsea: il russo ha comunicato la sua scelta tramite un comunicato ufficiale diramato dal club. L’allenatore Thomas Tuchel è stato fra i primi a reagire alla notizia.

Sono stati giorni frenetici in casa Chelsea: la guerra che coinvolge Russia ed Ucraina ha coinvolto indirettamente anche i Blues per mezzo del proprietario del club Roman Abramovich. Il russo è stato al centro di dibattiti in tutta Inghilterra, persino in Parlamento: il governo, infatti, si è scagliato contro di lui a causa dei suoi rapporti di amicizia con Vladimir Putin.

Tuttavia, l’oligarca sta avendo un ruolo importante pro-Ucraina, in quanto sta cercando di fare da mediatore per raggiungere la pace fra le due Nazioni: per questo non si è pronunciato pubblicamente.

Infine, l’ultimo capitolo, porta ad una conclusione prevedibile, ma comunque sorprendente: Abramovich ha deciso di mettere in vendita il Chelsea. Il ricavato (si parla di una cifra nell’ordine del miliardo di euro) andrà in beneficenza a supporto delle vittime ucraine.

Un gesto nobile, che ha sorpreso molte persone, ma che potrebbe cambiare il futuro del calcio inglese.

Abramovich vende il Chelsea: Tuchel incredulo

I media hanno preso di mira Thomas Tuchel: ad ogni conferenza stampa non perdevano l’occasione di porre domande sul suo rapporto con Abramovich.

Il tedesco, all’ennesimo riferimento alla guerra in Ucraina, ha perso la pazienza e si è scagliato contro un giornalista ribadendo che lui è un allenatore e non un politico: non ha le risposte che cercano tutti (QUI i dettagli).

L’annuncio di Abramovich di vendere il club è arrivato a ridosso della partita di FA Cup tra i Blues e il Luton: curiosamente, nel giro di pochi minuti il Chelsea è stato messo in vendita ed è andato in svantaggio contro una squadra di provincia di una serie minore.

La squadra di Tuchel, con fatica, è comunque riuscita a ribaltare il risultato vincendo in trasferta per 2-3: decisivi Werner e Lukaku per la rimonta.

LEGGI ANCHE -> UFFICIALE – Abramovich vende il Chelsea: lo storico club offerto ad un famoso milionario

Al termine della partita, è stato chiesto a Tuchel un parere sulla scelta di Abramovich di vendere il club. L’allenatore ha risposto con tono incredulo.

“Cambierà tutto”

Tuchel e Abramovich non si sono visti molto: l’allenatore tedesco ha rivelato di averlo incontrato per la prima volta dopo la finale di Champions League vinta durante la scorsa stagione. Tuttavia, la notizia della cessione del club lo ha colpito notevolmente.

“È troppo presto per parlare di questa decisione, perché riesco ad immaginare il Chelsea solamente con Abramovich al comando”: Tuchel ha commentato così la situazione attuale. L’allenatore tedesco ha aggiunto che deve ancora processare il fatto che tutto cambierà.

LEGGI ANCHE -> Guerra Ucraina-Russia: morti due calciatori, la terribile notizia sconvolge i tifosi di tutto il mondo

L’ex PSG ha parlato anche della reazione dei calciatori: “Alcuni sono rimasti più colpiti di altri”. Un accenno allo shock giustificato dei tesserati a questa improvvisa notizia: reazioni che lasciano comprendere la stima di cui gode il magnate russo.

Inevitabilmente, come ha detto Tuchel, cambierà tutto per il Chelsea. Abramovich ha cambiato la storia del club, vincendo tutto ciò che era possibile vincere nel giro di pochi anni (dal 2003 al 2022): ora cambierà la gestione, ma i tifosi sperano di non perdere il DNA vincente.