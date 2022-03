Lazio – E’ gelo dopo il derby: Lotito stufo della situazione, pronti gravi provvedimenti

Il derby è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: il presidente della Lazio Claudio Lotito è infuriato e minaccia una immediata rivoluzione.

In casa Lazio si respira un’aria tesa dopo la pesante sconfitta nel derby contro la Roma, che ha deluso i tifosi e il presidente Lotito.

La Lazio nello scorso turno di campionato aveva la grande occasione di far bene nel match più sentito della stagione: il derby contro la Roma. Tuttavia, i biancocelesti hanno sprecato la grande chance di convincere tifosi e detrattori perdendo clamorosamente per 3 a 0. Un tonfo arrivato dopo appena quaranta minuti dal fischio d’inizio: una situazione intollerabile per i tifosi, che vorrebbero spiegazioni dalla società e dai propri giocatori, molti dei quali sono visti come poco motivati al progetto.

Per queste ragioni, Claudio Lotito sta pensando a delle mosse per rivoluzionare la rosa: sono pochi i fedelissimi che sono certi di rimanere, molti, invece, sono messi in discussione.

Lazio, la rivoluzione di Lotito

Il presidente della Lazio Claudio Lotito dopo la sconfitta nel derby sta considerando le mosse da attuare per ridare freschezza alla rosa e per partire competitivi a partire dalla prossima stagione. L’obiettivo qualificazione all’Europa resta valido per queste ultime partite, nonostante non sarà facile e sarebbe una conquista importante in vista del mercato, in quanto più giocatori sarebbero disposti ad arrivare con una competizione europea da disputare.

Il primo nome caldo è Maurizio Sarri, l’allenatore ha un contratto fino al 2023, ma i grandi rovesci di questa stagione lo stanno mettendo in dubbio. Lotito dovrà decidere se continuare a contare o meno su di lui. In bilico c’è una proposta di rinnovo inizialmente pensata fino al 2025, che è adesso invece congelata.

Chi rimarrà e chi partirà

Lotito ne è certo: alla Lazio resterà solo chi crede nel progetto, per tutti gli altri la porta è aperta. Gli indiziati a restare sono Ciro Immobile, Mattia Zaccagni, Manuel Lazzari, Danilo Cataldi, Felipe Anderson, Adam Marusic (il quale ha trovato accordo per rinnovare il contratto), Pedro, Toma Basic, Raul Moro e Luka Romero.

Tutti gli altri sono in discussione e potrebbero lasciare il club in estate. In particolare Thomas Strakosha, Patric, Luiz Felipe e Lucas Leiva sono pronti a dire addio a parametro zero, in quanto non rinnoveranno il proprio contratto in scadenza. Così come Francesco Acerbi, che ha fatto infuriare i tifosi laziali nel derby sarebbe prossimo alla partenza. Anche Luis Alberto e Milinkovic Savic potrebbero partire se arrivassero le cifre importanti richieste dalla società.