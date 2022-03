Napoli, Spalletti ha in mente una soluzione incredibile

In questa stagione il Napoli, con l’arrivo di Luciano Spalletti in panchina, è tornato a sognare concretamente lo scudetto.

Il tecnico ex Roma e Inter sta facendo un lavoro straordinario in azzurro, con una piazza che vorrebbe interrompere il digiuno dopo tanti anni.

Nella fase calda della stagione, un singolo errore potrebbe costare caro. Il campionato si gioca punto su punto e il Napoli non può permettersi di allontanarsi dal Milan.

Pronta una soluzione incredibile

Alle prese con una situazione tutt’altro che semplice, il Napoli ha la necessità di dare seguito a quanto di buono fatto fino ad ora. Nelle ultime otto partite dell’anno, i partenopei si giocano il tutto per tutto. Il prossimo impegno, quello dopo la sosta per le nazionali, è una partita difficilissima. Gli azzurri, infatti, saranno impegnati nella complicata trasferta di Bergamo, contro l’Atalanta di Gasperini. I nerazzurri hanno definitivamente dato l’addio al sogno scudetto, ma per provare a qualificarsi per la prossima Champions League, dovranno assolutamente vincere contro un Napoli che punta dritto al titolo.

Per la partita di Bergamo, Luciano Spalletti, starebbe pensando ad una mossa che ha dell’incredibile. L’infortunio del laterale destro, Giovanni Di Lorenzo, ha spinto il tecnico di Certaldo a pensare ad una soluzione per la fascia destra di difesa. Kevin Malcuit, sostituto naturale del laterale campione d’Europa con la nazionale di Mancini, non dà sufficienti garanzie. La mossa a sorpresa, dunque, sarebbe quella di schierare dal primo minuto Alessandro Zanoli, giovanissimo classe 2000, che ha collezionato 5 presenze in questa stagione di Serie A e che, Luciano Spalletti, aveva buttato nella mischia nell’ultima partita contro l’Udinese, per sostituire proprio Di Lorenzo.

“Diventerá un calciatore fortissimo”

Preferito, contro l’Udinese, al più esperto Malcuit, Alessandro Zanoli ha letteralmente impressionato Spalletti. Alle domande sul giovane terzino cresciuto nel Carpi, Spalletti ha risposto così: “Zanoli? Io sono sicuro che diventerà un calciatore fortissimo. Lo seguo da tempo, lo tengo in debita considerazione e sono convinto che sia all’altezza della situazione“.

Il tecnico ha rassicurato il suo giovane calciatore infondendogli stima e predicando tranquillità. La scelta di Spalletti è in netta controtendenza alle abitudini del calcio italiano, sopratutto quando si parla di top club. Nel nostro campionato è sempre più difficile vedere squadre che abbiano la pazienza di aspettare i giovani calciatori e concedergli spazio nelle partite importanti. Il segnale di Luciano Spalletti è chiaro e Zanoli dovrà far di tutto per sfruttare le sue chance, quando gli saranno concesse.

