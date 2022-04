Lazio – Il nome caldo per sostituire Immobile: Sarri vuole solo lui!

La Lazio si prepara ad una rivoluzione senza precedenti: già pronto l’erede di Ciro Immobile, il tecnico biancoceleste non ammette alternative.

In casa Lazio si pensa già al mercato estivo. Con i molti giocatori in scadenza a giugno, i biancocelesti stanno sondando il terreno per trovare delle offerte.

Maurizio Sarri, consapevole di poter perdere alcune pedine del centrocampo fondamentali, si sta già muovendo in anticipo. Il tecnico toscano infatti avrebbe già parlato con la dirigenza, durante l’incontro tra le parti è saltato fuori il nome di un giocatore della Serie A.

Il giocatore in questione potrebbe non solo accettare l’idea di trasferirsi in una squadra che gli permetta di trovare maggiore continuità ma permetterebbe anche la sua attuale squadra di incassare una bella somma. Il centrocampista, che milita nell’Atalanta, piace a Gasperini, che vorrebbe tenerlo a Bergamo, ma il giocatore vorrebbe avere più spazio. I nerazzurri sarebbero disposti anche a dare il via libera per il trasferimento in prestito del centrocampista.

Nella Lazio a centrocampo in scadenza c’è solo, l’ex Liverpool, Lucas Leiva mentre Zaccagni, acquisito a titolo temporaneo, gratuito e per una stagione dall’Hellas Verona, la società romana ha l’obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi delle condizioni legate a particolari risultati sportivi. Il costo è di 7 milioni di euro pagabili in tre annualità.

Difesa in mano a Romagnoli, si cerca un centrocampista

Il giocatore che possa rinforzare il reparto difensivo biancoceleste sembrerebbe essere Alessio Romagnoli, da tempo oramai accostato alla Lazio visto che è in scadenza a giugno e la società rossonera non sembrerebbe intenzionata a rinnovargli il contratto. Romagnoli, nato ad Anzio, è da sempre un tifoso laziale, da anni aspettava questa chiamata e difficilmente il ragazzo rifiuterà la proposta di 3 milioni di euro più bonus fatta da Lotito.

Quindi il problema che flagella l’allenatore laziale sarebbe quello di trovare un centrocampista che all’occorrenza possa dare man forte in attacco. Il profilo ideale individuato corrisponde al russo Aleksey Miranchuk. Il classe ’95 piace anche al Milan che però sembrerebbe avere altri piani.

I bergamaschi valutano il centrocampista intorno ai 12 milioni di euro, ma dato le enormi qualità dimostrate fino ad ora, la società lombarda preferirebbe la formula del prestito. La Lazio dopo non essere riuscita a prendere il russo a gennaio molto probabilmente questa estate riproverà a convincere la società lombarda.

I prossimi mesi, quindi, saranno decisivi per vedere se l’operazione è fattibile. In caso negativo i dirigenti dovranno pensare ad un altro nome che abbia quelle caratteristiche di gioco che l’allenatore Maurizio Sarri considera importanti per il gioco della Lazio e per avere un sostituto a Immobile.