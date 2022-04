Roma – Un famoso ex giallorosso anticipa il futuro: tifosi seriamente preoccupati

Un famoso ex calciatore giallorosso ha parlato dell’immediato futuro della Roma, annunciando la probabile partenza di una pedina fondamentale della squadra: brutta sorpresa per i tifosi.

Le parole del calciatore ex romanista fanno seriamente preoccupare i tifosi giallorossi circa una potenziale partenza in casa Roma.

Stiamo parlando del calciatore marocchino classe 1987 Medhi Benatia. L’ex difensore centrale è cresciuto nelle giovanili del Marsiglia ed è stato per lungo tempo in Italia, prima con la maglia dell’Udinese, poi con quelle di Roma e Juventus, con una parentesi al Bayern Monaco, che lo prese dalla Roma per 38 milioni di euro.

In giallorosso è stato dal 2013 al 2014, segnando addirittura 5 gol in 37 presenze, mentre alla Juventus ha giocato dal 2016 al 2019, segnando lo stesso numero di reti in 59 presenze.

In una recente intervista, Benatia ha proprio parlato di una trattativa che coinvolge le sue due ex squadre e che potrebbe seriamente concretizzarsi nella prossima finestra di mercato. I tifosi della Roma remano contro.

Ecco il sostituto di Dybala

Nell’intervista rilasciata a TuttoJuve.com, il marocchino parla infatti dell’interesse della Juventus verso Nicolò Zaniolo per sostituire il partente Paulo Dybala. L’argentino come noto lascerà a zero la squadra bianconera il prossimo 30 giugno. Per sostituirlo i nomi sul tavolo sono molti, passando proprio per quello di Zaniolo oltre che per quello di Salah.

L’ex primavera di Fiorentina e Inter, arrivato a Roma nell’operazione che ha portato in nerazzurro Nainggolan, ha caratteristiche molto simili all’argentino, dato che entrambi fanno di agilità, dribbling e tiro le loro armi migliori.

“È stato sfortunato con gli infortuni, ma ha forza sulle gambe e tecnicamente è molto bravo. Mi ricorda un po’ Kaka, può diventare veramente un fenomeno e fare grandissime cose”, sono le parole spese da Benatia dei confronti del fantasista giallorosso. Il marocchino parla anche dell’eventuale arrivo di Salah, che riconosce essere uno dei più forti al mondo nel suo ruolo che difficilmente però lascerà il Liverpool di Jurgen Klopp.

In ultima analisi, Benatia esprime la sua preferenza circa questo trasferimento: “Preferisco resti alla Roma per diventare una bandiera per i colori giallorossi”. Un grande augurio per un giocatore di appena 22 anni, che senza infortuni avrebbe potuto dimostrare molto di più di quanto non abbia già fatto.

Ovviamente i tifosi della Roma vogliono tenerselo stretto, sperando di potersi godere al massimo le sue prestazioni senza più pensare agli infortuni che lo hanno frenato. Staremo a vedere se la Juventus si fionderà su di lui come prossimo acquisto.