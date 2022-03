Francesco Totti pazzo di gioia: il gesto del figlio Cristian spopola sul web

Momento magico nella vita di Francesco Totti che trova finalmente il sereno nel privato e non solo. A mettere in atto un qualcosa di davvero molto importante è stato il maggiore dei figli, Cristian.

Nel bene e nel male purché se ne parli, anche quando la famosa coppia spera in un po’ di privacy da parte dei media? Ilary Blasi nei giorni scorsi ha, infatti, lamentato l’invadenza della stampa che ha fatto riferimento ad una papabile crisi quando nella vita di coppia con Francesco Totti tutto procede davvero a gonfie vele. La conferma di quanto detto, non a caso, arriva anche dall’incredibile notizia che in queste ore è stata diffusa da numerosi magazine di cronaca rosa e non solo.

Questa volta a far parlare di sé è proprio Francesco Totti, ma a seguito di un qualcosa di veramente molto speciale che si è verificata nel corso degli ultimi giorni.

Nuova immensa gioia per Francesco Totti

Ebbene sì, la famiglia Totti – Blasi torna ad essere protagonista dell’attenzione dei media ma questa volta a seguito di una bellissima notizia che vede coinvolto anche il figlio maggiore della coppia, Cristian.

Da qualche tempo a questa parte il diciassettenne ha deciso di seguire in toto le orme del padre, indossando anche la maglia della Roma ma della squadra Under – 17, donando un’immensa gioia al padre sotto ogni punto di vista. Quando successo pochi giorni si è verificato anche un evento molto speciale per Francesco Totti, che nel figlio ha rivisto sé stesso agli albori della sua carriera.

LEGGI ANCHE -> Lazio – Sarri ed il clamoroso affare: il calciatore juventino dice sì all’ingaggio

LEGGI ANCHE -> Pogba, pesante stoccata alla Juve: parole che fanno discutere

Il bellissimo gesto di Cristian Totti

Buon sangue non mente e il successo riscosso da Cristian Totti con indosso la maglia della Roma, così come avvenuto con il padre che ha segnato la storia del calcio.

Il giovane rampollo di casa Totti da papà Francesco ha ereditato il suo grande talento e una nuova conferma è arrivata anche durante la partita contro la Reggina, segnando un gol a tre minuti dalla fine della partita. A rendere speciale la grande impresa è stata la presenza di Francesco Totti sugli spalti ad esultare come il più emozionato dei tifosi e dei papà!